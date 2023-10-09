تجاوز حدود الأجهزة الميكانيكية الصغيرة باستخدام الآليات المتوافقة

تعتبر الإجراءات الميكانيكية ضرورية لعمل المجتمع الحديث، من المحركات إلى المفاتيح والرافعات. ومع ذلك، فإن توسيع نطاق هذه الآليات إلى المستويات المجهرية يمثل تحديات. يصبح الاحتكاك والقوة الميكانيكية عقبات كبيرة عند إنشاء أجهزة وظيفية على نطاق مصغر. يستكشف مارك روبير، بالتعاون مع جامعة بريغهام يونغ (BYU) ومجموعة أبحاث الآلية المتوافقة التابعة لها، كيفية التغلب على هذه التحديات في مقطع فيديو حديث.

يكمن الحل في استخدام آلية متوافقة (CM) تجمع بين الإطار وآلية الزنبرك والمشغل في هيكل واحد. من خلال استخدام هذا الأسلوب، تم تصميم مسدس ناسف بحجم النمل ومشاركته على Thingiverse كملفات STL بعد عدة تكرارات.

الابتكار لا يتوقف عند هذا الحد. قام الفريق أيضًا بتجربة أنابيب الكربون النانوية (CNTs) لإنشاء نسخة أصغر من الناسف. ومع ذلك، فإن هذا الجهاز الدقيق يتطلب أدوات دقيقة للتعامل معه، حيث يمكن تدميره بسهولة. ومع ذلك، لا تزال لديها القدرة على إطلاق المقذوفات مثل نظيراتها الأكبر حجمًا.

ولأخذ الأمر إلى أبعد من ذلك، قام الباحثون في معهد سالك للدراسات البيولوجية بتطوير نسخة ذاتية التجميع من الناسف باستخدام الحمض النووي. في هذه التقنية، يتم دعم جانب واحد من سلسلة الحمض النووي بشكل انتقائي من خلال مطابقة جزيئات ACGT على دعامات مغلفة. عند دمجها في محلول، تتجمع هذه الجزيئات ذاتيًا في هياكل قابلة للتخصيص، ومن المحتمل أن تتضمن آليات متوافقة يمكن أن تحدث ثورة في العلوم الطبية.

في حين أنه لا يزال من غير المؤكد متى سيتم تجهيز الخلايا التائية بمسدسات ذات حجم جزيئي أو سيتم تسليم الدواء باستخدام الروبوتات النانوية المسلحة بالسهام الصغيرة، فمن المرجح أن تلعب الآليات المتوافقة دورًا مهمًا في هذه التطورات.

مصادر:

– فيديو مارك روبير: [أدخل URL]

– مجموعة أبحاث آلية الامتثال بجامعة بريجهام يونج (BYU): [أدخل URL]

– معهد سالك للدراسات البيولوجية: [أدخل URL]