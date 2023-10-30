تكنولوجيا الأقمار الصناعية تُحدث ثورة في الاستجابة للفيضانات في اليابان: الدروس المستفادة من كوارث 2017-2018

لقد علمتنا الفيضانات المدمرة التي ضربت اليابان في عامي 2017 و2018 دروسا قيمة حول كيف يمكن لتكنولوجيا الأقمار الصناعية أن تُحدث ثورة في الاستجابة للأحداث الكبرى. أدركت شركة Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co (TMNF)، وهي شركة تأمين رائدة، الحاجة إلى تعزيز قدرات الاستجابة للفيضانات وتحولت إلى تكنولوجيا الأقمار الصناعية كحل.

كانت طرق تقييم أضرار الفيضانات الأرضية التقليدية التي تتبعها TMNF تتسبب في تأخيرات كبيرة في دفع المطالبات وتؤثر على تجربة العملاء بشكل عام. للتغلب على هذه التحديات، سعت TMNF إلى دمج التكنولوجيا المتطورة في نظام التأمين البيئي الخاص بها، والتعاون مع شركات تكنولوجيا التأمين لتطوير حلول مبتكرة ضمن عملياتها.

ولجأت الشركة إلى ICEYE، مشغل أكبر مجموعة أقمار صناعية رادارية في العالم والمزود العالمي لبيانات المخاطر، لتعزيز قدراتها على الاستجابة للفيضانات. أثبتت تقنية الرادار ذو الفتحة الاصطناعية التي طورتها شركة ICEYE أنها غيرت قواعد اللعبة، حيث يمكنها اختراق الغطاء السحابي وتوفير بيانات عالية الدقة حول مدى وعمق الفيضانات. ومن خلال استخدام الخوارزميات الخاصة وتجميع مجموعات البيانات المساعدة، مكّنت ICEYE TMNF من إجراء تقييم دقيق للأضرار الناجمة عن الفيضانات.

لم يؤدي تكامل تكنولوجيا الأقمار الصناعية إلى تسريع عملية تقييم أضرار الفيضانات فحسب، بل سمح أيضًا لـ TMNF بالتغلب على القيود المرتبطة بالطرق التقليدية. وخلافا للتقييمات الأرضية، لم يعوق الطقس الغائم أو غياب ضوء النهار تكنولوجيا الأقمار الصناعية. وقد زود هذا التقدم TMNF ببيانات دقيقة وفي الوقت المناسب، مما أتاح دفع المطالبات بسرعة وتحسين تجربة العملاء بشكل عام.

وقد سلط التعاون الناجح بين TMNF وICEYE الضوء على الإمكانات الهائلة لتكنولوجيا الأقمار الصناعية في تعزيز جهود الاستجابة للكوارث. لقد أظهر قيمة دمج قدرات مراقبة الأرض ضمن النظم البيئية للتأمين من أجل فهم أفضل وتخفيف تأثير الأحداث الكبرى مثل الفيضانات.

أسئلة وأجوبة (FAQ):

س: كيف أثرت طرق تقييم أضرار الفيضانات التقليدية لدى TMNF على عملية دفع المطالبات؟

ج: تسببت الأساليب التقليدية التي تتبعها TMNF في حدوث تأخيرات كبيرة في دفع المطالبات، مما أثر سلبًا على تجربة العملاء بشكل عام.

سؤال: ما هي القيود المفروضة على تكنولوجيا الأقمار الصناعية في تقييم أضرار الفيضانات؟

ج: واجهت تكنولوجيا الأقمار الصناعية قيوداً في التقاط صور الفيضانات من خلال السحب وفي الليل، فضلاً عن الشكوك المتعلقة بسرعة وتكرار التقاط الصور.

س: ما هو التقدم الذي قدمته تقنية الرادار ذو الفتحة الاصطناعية من ICEYE؟

ج: يمكن لتقنية الرادار ذات الفتحة الاصطناعية الخاصة بـ ICEYE اختراق الغطاء السحابي، مما يوفر بيانات عالية الدقة حول مدى وعمق الفيضانات.

سؤال: كيف تغلب تكامل تكنولوجيا الأقمار الصناعية على قيود الطريقة التقليدية؟

ج: لم يعوق الطقس الغائم أو غياب ضوء النهار تكنولوجيا الأقمار الصناعية، مما سمح بالحصول على البيانات بدقة وفي الوقت المناسب.

س: ما هو تأثير تكنولوجيا الأقمار الصناعية على قدرات الاستجابة للفيضانات في TMNF؟

ج: أدى دمج تكنولوجيا الأقمار الصناعية إلى تسريع عملية تقييم أضرار الفيضانات، مما أتاح دفع المطالبات بشكل سريع وتحسين تجربة العملاء بشكل عام.