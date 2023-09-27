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عالم بوردو يفحص أجزاء من مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 27، 2023
عالم بوردو يفحص أجزاء من مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا

كان أحد علماء جامعة بوردو من بين أول من قام بتحليل شظايا الكويكب التي تم جمعها من مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا. وتهدف المهمة إلى دراسة الكويكب بينو وإعادة عينة إلى الأرض لمزيد من الفحص.

العالمة الدكتورة كارين سميث هي جزء من فريق البحث الذي يقوم بتحليل الأجزاء التي جمعتها المركبة الفضائية. ويعتقد أن هذه الأجزاء تحتوي على معلومات قيمة حول النظام الشمسي المبكر وتكوين الكواكب.

تعتبر مهمة OSIRIS-REx مهمة لأنها أول مهمة لناسا تجمع عينات من كويكب وتعيدها إلى الأرض. وصلت المركبة الفضائية إلى بينو في ديسمبر 2018 ونجحت في جمع عينة في أكتوبر 2020. وستعود إلى الأرض في عام 2023.

تستخدم الدكتورة سميث وفريقها أحدث التقنيات المعملية لفحص شظايا الكويكب. وهم مهتمون بشكل خاص بدراسة تركيب وبنية الأجزاء، بالإضافة إلى أي مادة عضوية قد تكون موجودة.

ستوفر المعلومات التي تم جمعها من تحليل هذه الأجزاء رؤى قيمة حول تكوين نظامنا الشمسي وتطوره.

يعد هذا البحث جزءًا من جهد أكبر لدراسة الكويكبات وفهم دورها في أصل الحياة على الأرض وتطورها. ويعتقد أن الكويكبات تحتوي على مركبات عضوية مهمة، يمكن أن يكون لها دور في تطور الحياة على كوكبنا.

سيساهم عمل الدكتور سميث في فهمنا لهذه الأجرام السماوية الرائعة وسيساعد في تمهيد الطريق لمهمات مستقبلية إلى الكويكبات.

التعاريف:

– مهمة OSIRIS-REx: مهمة تابعة لوكالة ناسا لدراسة الكويكب بينو وإعادة عينة منه إلى الأرض.
– بينو: كويكب تتم دراسته بواسطة مهمة OSIRIS-REx.
– المواد العضوية: المركبات التي تحتوي على ذرات الكربون والهيدروجين والتي تعتبر اللبنات الأساسية للحياة.

مصادر:

- جامعة بوردو
- ناسا

By غابرييل بوتا

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