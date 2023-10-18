عينات من كويكب بينو تكشف أدلة حول أصول الحياة

وصلت عينات الكويكب بينو التي جمعتها البروفيسور ميشيل طومسون من جامعة بوردو إلى الأرض، مما يوفر معلومات قيمة حول تكوين النظام الشمسي. وتقدم هذه العينات، التي توصف بأنها كبسولات زمنية، لمحة عن أصول الحياة منذ أكثر من أربعة مليارات ونصف المليار سنة.

إن الطبيعة النقية والغنية بالكربون لهذه الأجزاء تجعلها لا تقدر بثمن في فهم اللبنات الأساسية للحياة وكيفية ظهورها على الأرض. توفر هذه العينات، التي لم يمسها الغلاف الجوي للأرض، فرصة فريدة لدراسة جزيئات الكربون الأساسية لتطور الحياة.

وتكمن أهمية هذه المهمة في الطبيعة النقية للمواد، الخالية من التلوث الأرضي. ومن المتوقع أن يقدم رؤى غير مسبوقة حول الأسئلة المحيطة بأصول الحياة على الأرض.

وأعربت البروفيسورة طومسون، في مقابلة مع قناة سي بي سي نيوز، عن حماسها للمستقبل، مشيرة إلى أن هذه المهمة تفتح الأبواب أمام العديد من الفرص. المواد المحدودة التي تم جمعها من بينو لديها القدرة على تأكيد النظريات الموجودة وتقديم اكتشافات جديدة.

وسلطت المقابلة الضوء أيضًا على رحلة البروفيسور طومسون الملهمة من بلدة صغيرة في جنوب أونتاريو إلى دورها الحالي في علوم الكواكب. وشددت على أهمية طلب الإرشاد والتوجيه للعلماء الطموحين.

العينات التي تم جمعها من بينو ليست ذات أهمية علمية فحسب، بل تحمل أيضًا إمكانات هائلة للعرض العام والتعليم. سيتم إرسال أجزاء من العينة إلى مؤسسات مثل مؤسسة سميثسونيان ومركز الفضاء في هيوستن وجامعة أريزونا.

تمثل مهمة NASA OSIRIS-REx، التي أعادت هذه العينات التاريخية، علامة بارزة في فهمنا للكون. وبفضل حماسة وشغف العلماء مثل البروفيسور طومسون، يمكننا أن نتوقع المزيد من الاكتشافات وفهمًا أعمق لمكاننا في الكون.

التعاريف:

الكويكب بينو: كويكب عمره 4.5 مليار سنة يوفر معلومات قيمة حول تكوين النظام الشمسي.

كويكب عمره 4.5 مليار سنة يوفر معلومات قيمة حول تكوين النظام الشمسي. جزيئات الكربون: المكونات الأساسية التي لعبت دورا حاسما في تطور الحياة على الأرض.

المكونات الأساسية التي لعبت دورا حاسما في تطور الحياة على الأرض. التلوث الأرضي: التلوث من بيئة الأرض، والذي يمكن أن يغير تكوين العينات.

التلوث من بيئة الأرض، والذي يمكن أن يغير تكوين العينات. مهمة أوزيريس-ريكس: مهمة لوكالة ناسا تهدف إلى دراسة الكويكب بينو وجمع العينات للتحليل العلمي.

مصادر:

- جامعة بوردو

– سي بي سي نيوز

- ناسا