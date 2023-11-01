حدث Chicxulub: الكشف عن تأثير الغبار على الديناصورات

إن انقراض الديناصورات، الناجم عن تحطم كويكب تشيككسولوب الكارثي قبالة سواحل المكسيك قبل 66 مليون سنة، حير العلماء لفترة طويلة. ومع ذلك، فإن دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature Geoscience تقدم وجهة نظر جديدة حول سبب زوال هذه المخلوقات الجبارة في أعقاب هذا الحدث المدمر.

وقد ركزت الأبحاث السابقة على دور تركيزات الكبريت المرتفعة في الغلاف الجوي، مما يخلق بيئة غير مضيافة للحياة على الأرض. ترك كويكب تشيككسولوب، وهو أكبر جسم فلكي اصطدم بكوكبنا، حفرة ضخمة يبلغ عرضها 112 ميلًا في خليج المكسيك. أطلق هذا الاصطدام كمية هائلة من الكبريت، تتراوح ما بين 30 إلى 500 جيجا طن، في الغلاف الجوي. واتحد الكبريت مع غازات أخرى لتكوين هباء الكبريتات، مما أدى إلى تكوين حجاب سميك من الغاز يحجب ضوء الشمس، مما تسبب في انخفاض درجات الحرارة العالمية بما يتراوح بين 3.6 إلى 14.4 درجة فهرنهايت.

في حين أن انخفاض درجة الحرارة كان من شأنه أن يكون قاتلا للزواحف ذات الدم البارد مثل الديناصورات، فإن دراسة علوم الأرض الطبيعية تقترح آلية بديلة وراء انقراضها. ويشير فريق البحث البلجيكي إلى أن جزيئات الغبار الدقيقة، المتولدة من الصخور المسحوقة في موقع الاصطدام، لعبت دورًا محوريًا. ومن المحتمل أن يكون هذا الغبار قد اندفع عالياً إلى الغلاف الجوي، مما تسبب في فترة طويلة من الظلام على سطح الأرض، تستمر لمدة عامين تقريبًا.

أدى غياب ضوء الشمس إلى إيقاف عملية التمثيل الضوئي، وهي عملية حاسمة لبقاء النبات على قيد الحياة، مما أدى إلى تهديد مباشر لجميع أشكال الحياة النباتية. وبدون مصدر غذائي مستدام، تواجه الحيوانات التي تأكل النباتات والحيوانات المفترسة خطرًا وشيكًا. أدى انهيار الشبكة الغذائية، الناجم عن توقف عملية التمثيل الضوئي، في النهاية إلى انقراض الديناصورات وعدد لا يحصى من الأنواع الأخرى.

الأسئلةالشائعة

ما الذي تسبب في انقراض الديناصورات؟

كان سبب انقراض الديناصورات في المقام الأول هو تحطم كويكب تشيكسولوب قبالة سواحل المكسيك، مما أدى إلى مجموعة من العوامل بما في ذلك ارتفاع تركيزات الكبريت ووجود الغبار في الغلاف الجوي.

كيف أدى اصطدام الكويكب إلى انقراض الديناصورات؟

تسبب تأثير كويكب تشيكسولوب في تبريد عالمي كبير بسبب ارتفاع تركيزات الكبريت ووجود الغبار الناعم في الغلاف الجوي. أدى انخفاض درجة الحرارة الناتج عن ذلك، بالإضافة إلى الظلام الطويل، إلى توقف عملية التمثيل الضوئي، وانهيار الشبكة الغذائية وأدى إلى انقراض الديناصورات.

ما هو الدور الذي لعبه التمثيل الضوئي في الانقراض؟

التمثيل الضوئي هو العملية التي تقوم النباتات من خلالها بتحويل ضوء الشمس والماء وثاني أكسيد الكربون إلى طاقة، مما يحافظ على حياة النبات ويطلق الأكسجين. أدى توقف عملية التمثيل الضوئي بسبب تأثير الكويكب إلى جعل النباتات غير قادرة على البقاء، مما أدى إلى انقراض الحيوانات آكلة النباتات وبالتالي انقراض الحيوانات المفترسة آكلة اللحوم التي تعتمد عليها.

المصدر بي بي سي