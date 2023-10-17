المادة المظلمة قد تكشف عن نفسها من خلال النجوم النابضة، كما يقول علماء الفيزياء الفلكية

أجرى علماء الفيزياء الفلكية من جامعتي أمستردام وبرينستون دراسة رائدة تشير إلى إمكانية اكتشاف المادة المظلمة من خلال التوهج الإضافي الخافت المنبعث من النجوم النابضة، إذا كانت مكونة من جسيمات تسمى المحاور. المادة المظلمة هي مادة غامضة تشكل 85% من مجمل المادة في الكون، ومع ذلك لا يمكن اكتشافها بالوسائل التقليدية بسبب عدم تفاعلها بشكل كبير مع الضوء والجسيمات الأخرى.

الأكسيونات هي جسيمات افتراضية تم تقديمها في السبعينيات لشرح التناقضات في سلوك الجسيمات دون الذرية. يُعتقد أن تفاعلاتها ضعيفة مع الجسيمات المعروفة، مما يجعلها مرشحًا معقولًا لمكونات المادة المظلمة. كان التحدي في أبحاث المادة المظلمة دائمًا هو اكتشاف وجودها. ومع ذلك، فقد اقترحت النماذج النظرية الحديثة أن المحاور يمكن أن تتحول إلى ضوء يمكن اكتشافه عند تعرضها لمجالات كهرومغناطيسية قوية.

توجد أقوى المجالات الكهرومغناطيسية الموجودة حول النجوم النيوترونية الدوارة، والمعروفة باسم النجوم النابضة. تبعث النجوم النابضة حزمًا مكثفة من موجات الراديو أثناء دورانها بسرعة، ويمكن ملاحظة هذه الحزم بسهولة من الأرض. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لدورانها السريع، تولد النجوم النابضة مجالات كهرومغناطيسية قوية، مما يجعلها مصانع محتملة لإنتاج الأكسيونات. من المفترض أن النجم النابض يمكن أن ينتج عددًا كبيرًا من المحاور في كل ثانية، وبعضها قد يتحول إلى ضوء يمكن ملاحظته.

ولاختبار هذه النظرية، قام فريق من الفيزيائيين وعلماء الفلك من هولندا والبرتغال والولايات المتحدة بتطوير إطار نظري شامل. يهدف هذا الإطار إلى فهم إنتاج وهروب وتحويل المحاور حول النجوم النابضة. باستخدام محاكاة البلازما العددية المتقدمة، تمكن الباحثون من تحديد كمية الإشارات الراديوية الإضافية التي تولدها المحاور مقارنة بالانبعاثات الجوهرية للنجوم النابضة.

تم إجراء الملاحظات على 27 نجمًا نابضًا قريبًا، ولكن لسوء الحظ، لم يتم العثور على أي دليل على وجود المحاور. ومع ذلك، لا تزال هذه النتائج تحمل أهمية لأنها توفر الحدود الأكثر صرامة حتى الآن على التفاعل بين المحاور والضوء. وبينما يستمر البحث عن المادة المظلمة، تقدم هذه الدراسة رؤى جديدة حول طرق الكشف المحتملة.

مصادر:

– مواقع الجمعية الفيزيائية الأمريكية (مجلة)

- علماء فيزياء فلكية من جامعتي أمستردام وبرينستون