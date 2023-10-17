اكتشاف جديد يتحدى النظرية الحالية لسلوك النجم النابض

توصل علماء من CNRS و CEA، الذين يعملون كجزء من فريق دولي، إلى اكتشاف رائع فيما يتعلق بسلوك النجوم النابضة. كشفت الملاحظات الأخيرة لنجم فيلا النابض، أحد أقرب النجوم النابضة إلى الأرض، عن إشعاعات أكثر نشاطًا بحوالي 200 مرة مما تم اكتشافه سابقًا. أثار هذا الاكتشاف، الذي تم في مرصد HESS، الإثارة في المجتمع العلمي ويتناقض مع النظرية المقبولة عمومًا حول تسارع النجوم النابضة وسلوكها.

النجوم النابضة هي نجوم ميتة صغيرة وكثيفة تنبعث منها حزم من الإشعاع الكهرومغناطيسي، تشبه إلى حد كبير المنارات الكونية. تكتسح هذه الحزم الفضاء على فترات منتظمة. تشير النظرية السائدة إلى أن الجسيمات التي يتم إنتاجها بالقرب من سطح النجوم النابضة يتم تسريعها على طول خطوط المجال المغناطيسي الخاصة بها حتى حواف غلافها المغناطيسي. ومع ذلك، فإن ملاحظات النجم النابض فيلا تتحدى هذه النظرية.

الإشعاع المكتشف في مرصد HESS أكثر نشاطًا بكثير مما كان متوقعًا. يثير هذا الاكتشاف تساؤلات حول عمليات التسارع التي تحدث في الأجسام الفيزيائية الفلكية ذات المغناطيسية العالية. ويشير أيضًا إلى أن فهمنا الحالي لسلوك النجم النابض قد يحتاج إلى مراجعة.

يقع نجم فيلا النابض بالقرب نسبيًا من الأرض، مما يجعله مرشحًا مثاليًا للدراسات الرصدية التفصيلية. توفر عمليات الرصد التي أجراها مرصد HESS، الذي يستخدم مجموعة من التلسكوبات في ناميبيا، رؤى قيمة حول طبيعة النجوم النابضة والظواهر التي تحدث داخل مجالاتها المغناطيسية.

سيتم نشر هذا الاكتشاف الرائد في مجلة Nature Astronomy. إنه يمهد الطريق لمزيد من البحث وفهم أعمق للبيئات القاسية وآليات التسارع الموجودة في النجوم النابضة.

مصادر:

– النظام المجسم عالي الطاقة (HESS)، وهو عبارة عن مجموعة من التلسكوبات في ناميبيا تستخدم لدراسة أشعة جاما الكونية

- CNRS (المركز الوطني للبحث العلمي) و CEA (مفوضية الطاقة الذرية وبدائل الطاقة)، ​​مؤسسات البحث الفرنسية المشاركة في الدراسة

التعاريف:

– النجم النابض : نجوم ميتة صغيرة كثيفة تبعث أشعة من الإشعاع الكهرومغناطيسي.

- الغلاف المغناطيسي: المنطقة في الفضاء المحيطة بجسم سماوي، حيث يهيمن المجال المغناطيسي للجسم على سلوك الجسيمات المشحونة.

– الفيزياء الفلكية: تتعلق بدراسة الظواهر الفيزيائية التي تحدث في الفضاء الخارجي.