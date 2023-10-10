مجموعة من اللافتات المضحكة والمواقع غير العادية

يستكشف هذا المقال بعض العلامات المضحكة والمواقع غير العادية التي لفتت انتباه القراء. يقترح أحد القراء أنه بدلاً من مقارنة حجم المنطقة بحجم الكويكب، سيكون من الأفضل استخدام نقطة مرجعية مألوفة مثل ميناء سيدني. يشاركنا قارئ آخر قصة عن شخص اعتاد جمع الإشارات المثيرة للاهتمام من جميع أنحاء العالم. إحدى اللافتات المفضلة كانت من قطار سويسري كتب عليها: "ممنوع القفز لأعلى ولأسفل أثناء تحرك القطار". وشوهدت لافتة أخرى لا تنسى في منطقة غينزا بطوكيو، والتي أعلنت: "هنا مكان جيد جدًا لوقوع الحوادث".

يشارك القراء الآخرون لقاءاتهم بإشارات مضحكة. يتذكر أحد القراء رؤية علامتين في محطة انتظار السيارات، إحداهما مكتوب عليها "Wayout" والأخرى مكتوب عليها "Parking"، مما يتصور إمكانية حدوث تحركات مذهلة للمركبات. ويتذكر قارئ آخر لافتة في لندن تقول في الأصل: "أسطبات خاصة. لا يُسمح بوقوف السيارات"، ولكن تم تعديله ليصبح "أسطبات خاصة. لا يسمح بالنباح."

تشير المقالة أيضًا إلى تطبيق What3words، وهو نظام ترميز جغرافي يمكنه تحديد أي موقع على الأرض بدقة تبلغ حوالي ثلاثة أمتار. يقوم التطبيق بإنشاء أسماء عشوائية لكل موقع، ولكن يبدو أن هناك لمحة من الفكاهة في بعض الأسماء التي تم إنشاؤها. على سبيل المثال، أدخل أحد القراء "voice.truth.treaty" وحصل على موقع بعيد في ألاسكا، بينما أدى إدخال "truths.voices.treaty" إلى مكان في فيكتوريا. اكتشف قارئ آخر أن كلمة "barn.full.hello" تشير إلى ساحة داخل مبنى البرلمان في كانبيرا.

وبشكل عام، يعرض هذا المقال علامات طريفة وأماكن غير متوقعة جذبت انتباه القراء وانبهارهم. إنه يسلط الضوء على الفرح والفكاهة التي يمكن العثور عليها في الأماكن واللقاءات غير المتوقعة.

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