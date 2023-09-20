مهمة النفس: استكشاف كويكب غني بالمعادن

وتهدف مهمة Psyche، المقرر إطلاقها في 5 أكتوبر 2023، إلى استكشاف الكويكب Psyche، الذي يطفو في حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري. العلماء مفتونون بالكويكب لأن البعض يعتقد أنه قد يكون بقايا قلب كوكب فاشل غني بالحديد، ومن المحتمل أن تصل قيمته إلى 10,000 كوادريليون دولار. ومع ذلك، هناك تكهنات بأن Psyche قد يكون في الواقع "كومة من الأنقاض" وليس كويكبًا معدنيًا صلبًا.

وسترسل المهمة، بقيادة جامعة ولاية أريزونا، مركبة فضائية إلى مدار سايكي لمدة ثلاث سنوات، يأمل العلماء خلالها في الكشف عن مزيد من المعلومات حول أصول الكويكب وتضاريسه. ويهدفون أيضًا إلى تحديد عمر سطحه، والذي يمكن أن يوفر نظرة ثاقبة للتركيبات الداخلية للكواكب الأرضية مثل الأرض.

في حين أن تقدير قيمة الأجسام الفضائية أمر صعب، فقد تم تقييم الموارد المعدنية المحتملة في Psyche بمبلغ فلكي. ومع ذلك، توضح ناسا أن المهمة لا تتعلق بالتعدين في الكويكب، بل بدراسته لمعرفة المزيد عن الكويكبات وتكوين الكواكب الأرضية.

يبلغ قطر Psyche، الذي سمي على اسم إلهة الروح اليونانية، حوالي 140 ميلًا وتبلغ مساحة سطحه حوالي 64,000 ميل مربع. وتشير تقديرات الكثافة الحالية إلى أن الكويكب يتكون من 30 إلى 60% من المعدن من حيث الحجم، مما يشير إلى احتمال فصل تركيبته إلى قلب حديدي ووشاح صخري بسبب اصطدام سابق.

ستحمل المركبة الفضائية ثلاثة أدوات أساسية لاستكشاف Psyche: جهاز تصوير متعدد الأطياف، ومطياف أشعة جاما والنيوترونات، ومقياس المغناطيسية. ستقوم هذه الأدوات بالتقاط الصور، وقياس التركيب العنصري، والتحقق من وجود أي مجال مغناطيسي متبقي، على التوالي.

بالإضافة إلى ذلك، ستستخدم المركبة الفضائية Psyche نظام اتصالات لاسلكي يعمل بتقنية النطاق X لرسم خريطة لجاذبية الكويكب وبنيته. تتضمن المهمة تحليقًا بالقرب من المريخ في مايو 2026 للحصول على مساعدة الجاذبية قبل الدخول في المدار حول Psyche.

وفي الختام، تمثل مهمة سايكي خطوة مهمة في فهمنا للكويكبات وتكوين الكواكب الأرضية. ومن خلال دراسة الكويكب الغني بالمعادن، يأمل العلماء في الحصول على رؤى قيمة حول تكوين وتاريخ الأجرام السماوية في نظامنا الشمسي.

مصادر:

- ناسا

- جامعة ولاية أريزونا