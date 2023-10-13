ناسا تطلق مهمة Psyche باستخدام صاروخ Falcon Heavy Rocket التابع لشركة SpaceX

من المقرر أن تطلق وكالة ناسا مهمة Psyche القادمة باستخدام صاروخ Falcon Heavy التابع لشركة SpaceX، وهو أول استخدام للوكالة للصاروخ القوي في إحدى مهامها. ومن المقرر أن يتم الإطلاق في 13 أكتوبر الساعة 10:19 صباحًا بالتوقيت الشرقي، بعد تأجيله من 12 أكتوبر بسبب سوء الأحوال الجوية. ومع وجود فرصة بنسبة 40% لتوافر طقس مناسب خلال فترة الإطلاق اللحظية هذه، فمن المتوقع أن تستمر المهمة كما هو مخطط لها.

وستكون مهمة Psyche هي الرحلة الثامنة لمركبة Falcon Heavy، ولكنها الأولى المخصصة لوكالة ناسا. في السابق، تم استخدام الصاروخ للعملاء التجاريين والعسكريين الأمريكيين بعد إطلاقه التجريبي الناجح في فبراير 2018. بالنسبة لهذه المهمة، سيعمل Falcon Heavy ضمن الفئة 3 لبرنامج خدمة الإطلاق التابع لناسا، والمخصص للمهام عالية القيمة مع وكالة واسعة النطاق. المراجعات والإطلاقات الناجحة.

في السنوات الأخيرة، اعتمدت ناسا بشكل متزايد على الصاروخ Falcon Heavy في مهامها الرئيسية بسبب تقاعد أطلس 5 التابع لشركة United Launch Alliance والتأخير في إطلاق صواريخ أخرى. تم التعاقد على الصاروخ حاليًا لإطلاق القمر الصناعي للطقس GOES-U، ومهمة علوم الكواكب يوروبا كليبر، وأول وحدتين للبوابة القمرية، ومرصد التلسكوب الفضائي الروماني.

قدمت شركة SpaceX تسهيلات لوكالة ناسا فيما يتعلق بإطلاق Psyche. بناءً على طلب ناسا، أجلت الشركة إطلاق Falcon 9 لأقمار Starlink الصناعية لإعطاء الأولوية لإطلاق Falcon Heavy. يوفر هذا التأخير لمهندسي ناسا وقتًا كافيًا لتقييم البيانات من الإطلاق السابق قبل الموافقة على إطلاق Falcon Heavy. كما هو الحال مع Falcon 9، قبلت ناسا إمكانية إعادة استخدام بعض مكونات Falcon Heavy، بما في ذلك المعززان الجانبيان اللذان سيتم إطلاقهما الرابع في مهمة Psyche.

في حين أن إمكانية إعادة الاستخدام تمتد إلى بعض المكونات، فلن يتم إعادة استخدام انسيابية الحمولة في مهمة Psyche. ومع ذلك، بدأت ناسا مناقشات مع SpaceX حول إعادة استخدام الواجهات لعمليات الإطلاق المستقبلية، بهدف تنفيذ إعادة استخدام الواجهات بحلول أواخر عام 2024 أو أوائل عام 2025.

بشكل عام، تمثل مهمة Psyche علامة فارقة مهمة في تعاون ناسا مع SpaceX وتسلط الضوء على اعتماد الوكالة المتزايد على Falcon Heavy في مهامها العلمية والاستكشافية المهمة.

المصادر: ناسا، سبيس إكس