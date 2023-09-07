تستعد مهمة Psyche التابعة لناسا للانطلاق على الرغم من الإغلاق الحكومي المحتمل

إن مهمة Psyche التابعة لناسا، والتي تهدف إلى استكشاف كويكب معدني كبير يحمل نفس الاسم، تسير على الطريق الصحيح لإطلاقها في أكتوبر بعد تأجيلها لأكثر من عام. تم تزويد المركبة الفضائية بالوقود وهي جاهزة للتكامل مع صاروخ SpaceX Falcon Heavy، الذي سينقلها إلى الكويكب. ومع ذلك، تواجه المهمة تحديًا محتملاً خارج نطاق سيطرة ناسا - وهو ضرورة قيام الكونجرس بتمرير مشروع قانون الإنفاق المؤقت لتمويل الحكومة بعد 30 سبتمبر. إذا لم يتم إقرار مشروع القانون، فقد يكون هناك إغلاق جزئي للحكومة يمكن أن يؤثر على العديد من ناسا الجارية. البعثات.

صرحت لوري جليز، مديرة قسم علوم الكواكب في ناسا، بأنها ستسعى للحصول على استثناء للسماح بمهمة سايكي بالمضي قدمًا، كما فعلت ناسا في الماضي. وفي خطة أعدتها وكالة ناسا خلال الإغلاق الحكومي السابق، أعطيت الأولوية لـ"الأنشطة المستثناة"، مثل عمليات محطة الفضاء الدولية وغيرها من المركبات الفضائية التي تم إطلاقها بالفعل.

كان من المقرر أصلاً إطلاق مهمة Psyche في أغسطس، لكنها واجهت تأخيرات في اختبار برامج التوجيه والملاحة والتحكم الخاصة بالمركبة الفضائية. دفعت هذه التأخيرات إلى مراجعة القضايا المؤسسية في مختبر الدفع النفاث، حيث تم تطوير المهمة. تم تحديد مشاكل التواصل بين الفرق والإدارة كعوامل مساهمة في النكسات.

وعلى الرغم من حل هذه المشكلات، فقد زادت تكلفة المهمة من التقدير الأولي البالغ 996.4 مليون دولار إلى حوالي 1.2 مليار دولار. سيؤدي تأخير الإطلاق أيضًا إلى تأخير وصول المركبة الفضائية إلى الكويكب إلى عام 2029. وبمجرد وصولها، ستقضي Psyche أكثر من عامين في دراسة الكويكب المعدني وتقديم رؤى قيمة حول قلوب الكواكب الأرضية وتكوين النظام الشمسي.

وخلافا للاعتقاد السائد، فإن قيمة الكويكب سايكي لا تبلغ قيمتها 10,000 آلاف كوادريليون دولار كما ورد سابقا. وأوضحت ليندي إلكينز تانتون، الباحثة الرئيسية في مهمة Psyche، أنه حتى لو أمكن إعادة الكويكب إلى الأرض، فإن إغراق أسواق المعادن من شأنه أن يقلل من قيمته بشكل كبير.

المصادر: ناسا، سبيس نيوز