يستكشف العلماء تأثيرات الجاذبية الزائفة في البلورات الضوئية

نجح العلماء في معهد كيوتو للتكنولوجيا في تشويه البلورات الضوئية لتقليد انحناء الضوء أثناء مروره عبر مجال الجاذبية، كما وصفته النظرية النسبية العامة لأينشتاين. بقيادة مهندس الإلكترونيات كانجي نانجيو، شرع الفريق في التحقيق فيما إذا كان تشويه الشبكة في البلورات الضوئية يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات الجاذبية الزائفة. لقد هدفوا إلى تكرار انحناء الضوء الذي يحدث عندما تقوم الأجسام الضخمة بانحناء الزمكان.

يقول البروفيسور كيوكو كيتامورا من جامعة توهوكو: "لقد توصلنا إلى وسيلة لثني الضوء داخل مواد معينة، مثلما تعمل الجاذبية على ثني مسار الأجسام".

من خلال إنشاء بلورات السيليكون الضوئية بشكل مصطنع وتشويه المسافة بين عناصرها المرتبة، تمكن الباحثون من تغيير تفاعل الضوء مع البلورة، مما أدى إلى شعاع منحني مشابه لمرور الضوء حول ثقب أسود. لقد لاحظوا الشعاع أثناء مروره عبر البلورة وأكدوا صحة جهودهم التجريبية.

تمتلك البلورات الضوئية هياكل نانوية مرتبة للغاية حيث يتغير معامل انكسار الضوء بشكل دوري، مما يؤدي إلى ظهور تأثير قزحي الألوان. هذه الظاهرة تجعلها تشبيهًا مناسبًا للزمكان، حيث تشبه بنيتها الجيوديسيا. من السهل نسبيًا إنشاء البلورات من خلال ترتيب مادتين تتفاعلان مع الضوء بشكل مختلف.

تمتد الآثار المترتبة على هذا البحث إلى ما هو أبعد من فهم الجاذبية. تشويه البلورات الضوئية لتأثيرات الجاذبية الكاذبة له تطبيقات محتملة في مجال البصريات وتكنولوجيا الاتصالات. يسلط الفيزيائي ماسايوكي فوجيتا من جامعة أوساكا الضوء على التطبيق المحتمل في اتصالات الجيل السادس، مشيرًا إلى أنه "يمكن تسخير توجيه الشعاع داخل الطائرة ضمن نطاق تيراهيرتز".

وتشير الدراسة أيضًا إلى أن البلورات الضوئية يمكن أن يكون لها دور في فيزياء الجرافيتون، مما يوسع المسارات في هذا المجال من البحث. تم نشر النتائج التي توصل إليها الفريق في مجلة Physical Review A.

مصادر:

– معهد كيوتو للتكنولوجيا

- جامعة توهوكو

– جامعة أوساكا

- المراجعة البدنية أ