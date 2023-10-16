اللافتات والخيوط: المساعدة في تكوين النجوم

كشفت دراسة جديدة أجراها علماء في معهد ماكس بلانك لفيزياء خارج الأرض عن دور اللافتات والخيوط في عملية تكوين النجوم. تعمل هذه الشرائط والخيوط كقنوات تمتد من داخل الحضانة النجمية، مما يوفر غازًا جديدًا لتغذية النجم الأولي أثناء نموه.

تقليديا، يعتقد علماء الفلك أن الحضانة، أو السحابة الجزيئية، توفر جميع العناصر الغذائية اللازمة لتكوين النجوم الأولية. ومع ذلك، تظهر الدراسة الحديثة أن المساعدة الخارجية، في شكل أشرطة وخيوط، تلعب دورًا حاسمًا في عملية ولادة النجوم. وجد فريق البحث صلة بين هذه الشرائط والخيوط ونشاط تكوين النجوم.

لفهم الديناميكيات المؤثرة، ركز الفريق على نجم في منطقة بارنارد 5، الواقعة في كوكبة فرساوس. باستخدام مصفوفة أتاكاما المليمترية الكبيرة (ALMA) في تشيلي وتلسكوبين آخرين، تتبع الفريق رحلة الغاز من خارج الخيط الذي يحتوي على النجم الأولي إلى القرص النجمي الأولي. كشفت بيانات ALMA عن تدفقات تتغذى مباشرة على القرص النجمي.

يوفر اكتشاف هذه اللافتات والخيوط رؤية قيمة لعملية تكوين النجوم. ويظهر أن تكوين النجوم هو عملية متعددة النطاق، حيث تربط الأجسام النجمية الشابة بالسحابة الأم. علاوة على ذلك، فإنه يشير إلى أن هذه العملية الديناميكية لتغذية النجم الشاب يمكن أن تؤثر على عملية تكوين القرص والكوكب بأكملها. هناك حاجة إلى مزيد من الملاحظات لتأكيد هذه الفرضية.

لا تؤثر هذه الأشرطة والخيوط على تكوين النجوم فحسب، بل تؤثر أيضًا على التركيب الكيميائي للكواكب المستقبلية. تقوم المواد الناتجة عن اللافتات والخيوط بحقن غاز جديد كيميائيًا من أجزاء أخرى من السديم إلى القرص الكوكبي الأولي. هذه المادة البكر، التي لم تمسها درجات الحرارة والضغوط في الحضانة، ستترك بصمة كيميائية مميزة على الكواكب الوليدة.

وفي الختام، تلقي هذه الدراسة الضوء على الترابط بين المقاييس المختلفة في عملية تكوين النجوم. إنه يسلط الضوء على التأثير الكبير لللافتات والخيوط على تطور النجوم والكواكب الناشئة. إن فهم هذه الهياكل سيوفر لعلماء الفلك رؤى قيمة حول مناطق تكوين النجوم الأخرى وتعقيدات ولادة النجوم وأنظمتها الكوكبية.

مصادر:

- "النجوم الأولية تتغذى من ما وراء مغلفاتها"

- "تم اكتشاف تدفق الغاز من ما وراء الخيوط إلى مقاييس النجوم الأولية في بارنارد 5"