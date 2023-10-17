دراسة جديدة تكشف دور اللافتات والخيوط في تكوين النجوم

تلقي دراسة حديثة أجراها علماء في معهد ماكس بلانك لفيزياء خارج الأرض الضوء على دور اللافتات والخيوط في عملية تكوين النجوم. في السابق، كان يُعتقد أن النجوم تتشكل فقط داخل السحب الجزيئية. ومع ذلك، تظهر هذه الدراسة أن الأشرطة والخيوط الممتدة من داخل السحابة الجزيئية تلعب أيضًا دورًا حاسمًا في توفير الغاز الطازج لتغذية النجوم الأولية المتنامية.

تبدأ العملية القياسية لولادة النجوم بسحب جزيئية كثيفة، حيث تبدأ المواد بالتراكم بشكل تفضيلي في منطقة واحدة. عندما تنكمش السحابة بسبب الجاذبية الذاتية، فإنها تسحب المزيد من المواد حتى تصبح درجات الحرارة والضغوط عالية بما يكفي لتكوين نجم أولي. في نهاية المطاف، يبدأ الاندماج النووي، ويولد النجم. تستغرق هذه العملية برمتها ملايين السنين وتتضمن عوامل مختلفة مثل المجالات المغناطيسية.

ركزت الدراسة على نجم في منطقة بارنارد 5، باستخدام التلسكوبات ومصفوفة أتاكاما المليمترية الكبيرة (ALMA) لفحص الخيوط والشرائط. اكتشف الفريق أن هذه الهياكل عبارة عن قنوات للغاز الطازج من السديم الأكبر إلى القرص النجمي الأولي المحيط بالنجم النامي. تشير النتائج إلى أن عملية تكوين النجوم متعددة الأوجه، حيث تلعب اللافتات دورًا حاسمًا في ربط الأجسام النجمية الشابة بالسحابة الأم.

بالإضافة إلى ذلك، تسلط الدراسة الضوء على الآثار المترتبة على تكوين الكوكب. تتشكل الكواكب من مادة موجودة في القرص النجمي وستتأثر بالتركيب الكيميائي للغاز الوارد. تجلب اللافتات والخيوط مادة نقية لم تتأثر بدرجات الحرارة والضغوط داخل حضانة الولادة النجمية. ولذلك، فإن تركيبات الكواكب حديثة الولادة في مناطق مثل بارنارد 5 ستحمل البصمات الكيميائية للمواد الواردة.

يقدم هذا البحث رؤى قيمة حول تعقيدات تكوين النجوم ويؤكد على الترابط بين المقاييس المختلفة في هذه العملية. إن فهم دور اللافتات والخيوط في تكوين النجوم وتكوين الكواكب أمر ضروري لكشف أسرار كوننا.

المصدر: مجلة معهد ماكس بلانك للفيزياء وعلم الفلك والفيزياء الفلكية خارج الأرض