غبار في الرياح

الغيوم ليست مجرد ظاهرة طبيعية جميلة، ولكنها تلعب أيضًا دورًا حاسمًا في مناخ الأرض عن طريق حجب الإشعاع وحبسه. للحصول على فهم أفضل لفيزياء السحب، أجرى الباحثون مؤخرًا دراسة حول الغبار الجليدي في ألاسكا. ووجدوا أن الغبار الموجود داخل السحب يسهل تكوين بلورات الجليد، مما يؤثر على سرعة تشتت السحب. ومقارنة بالغبار القادم من البيئات الصحراوية ذات خطوط العرض المنخفضة، فقد وجد أن الغبار الذي درسوه في ألاسكا أكثر نشاطًا كمواد نووية للجليد. من المحتمل أن يكون وجود مكونات بيولوجية مثل البروتينات في الغبار قد عزز خصائص نواة الجليد.

في أكتوبر 2019، انطلق عالما الغلاف الجوي سارة بار وبيثاني وايلد في رحلة استكشافية لجمع الغبار في وادي نهر النحاس في ألاسكا. كان التوقيت والموقع استراتيجيين، حيث يتم رفع الطمي الجليدي بانتظام إلى الغلاف الجوي بفعل الرياح القوية خلال أواخر الصيف والخريف. استخدم الباحثون جهازًا يسمى المصادم المتتالي متعدد المراحل لجمع الغبار المحمول جواً بنطاقات مختلفة الحجم. ثم أجروا تجارب معملية، لمحاكاة قطرات الماء الموجودة في السحب، لملاحظة مدى تأثير الغبار على عملية التجميد.

والمثير للدهشة أن القطرات تجمدت عند درجات حرارة أعلى من المتوقع، مما يشير إلى وجود جزيئات نووية الجليد في الغبار. واستبعد الباحثون وجود تفسير كيميائي لهذه الظاهرة، وحوّلوا انتباههم إلى العوامل البيولوجية. وجد أن الغبار الناتج عن البيئات القاحلة مثل الصحاري يعتمد فقط على محتواه المعدني في نشاط نواة الجليد. ومع ذلك، يميل الغبار الناتج عن المناطق النشطة بيولوجيًا إلى احتواء مواد بيولوجية مثل البروتينات، والتي يمكن أن تتفاعل مع جزيئات الماء لتعزيز تكوين بلورات الجليد.

واقترح الفريق أن الغبار من وادي نهر النحاس في ألاسكا، الغني بالكائنات الحية الدقيقة والفطريات، من المحتمل أن يحتوي على بروتينات تساهم في نشاط نواة الجليد. ولاختبار هذه الفرضية، قاموا بغلي عينات من الماء المحمل بالغبار لتدمير البروتينات وقاسوا التغير في نشاط نواة الجليد. وأظهرت النتائج انخفاض النشاط بعد الغليان مما يؤكد وجود البروتينات في الغبار.

يعد فهم تكوين بلورات الجليد داخل السحب أمرًا بالغ الأهمية للتنبؤ بهطول الأمطار وانتشار السحب. تفترض النماذج المناخية الحالية أن السحب تستمر لفترة أطول مما هي عليه بالفعل، مما يؤدي إلى عدم دقة محتملة في التنبؤ بتأثيرات السحب على تغير المناخ. تسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية النظر في دور الغبار ومكوناته البيولوجية في فيزياء السحب والنماذج المناخية.

مصادر:

- المقال الأصلي: "غبار في مهب الريح" بقلم سارة ديروين في مجلة العالِم