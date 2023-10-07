تعتمد وظيفة البروتين والتعبير الجيني على المناطق المضطربة جوهريًا (IDRs)

سلطت الأبحاث الحديثة الضوء على الدور الحاسم للمناطق المضطربة جوهريًا (IDRs) في وظيفة البروتين والتعبير الجيني. في حين أن هذه المناطق كانت تعتبر في السابق أقل أهمية بسبب طبيعتها غير المنظمة، فقد كشفت دراسة رائدة نشرت في مجلة Cell عن دورها الأساسي في تنظيم الكروماتين والتعبير الجيني.

ركزت الدراسة على المناطق المضطربة في مجمع cBAF، وهو مجموعة من البروتينات المسؤولة عن كشف الحمض النووي وتمكين التعبير الجيني داخل النواة. تم اكتشاف طفرات في IDRs للوحدتين الفرعيتين cBAF ARID1A وARID1B، والتي توجد بشكل متكرر في السرطان واضطرابات النمو العصبي، لتعطيل إعادة تشكيل الكروماتين والتعبير الجيني.

ووجد الباحثون أن هذه IDRs تشكل متكثفات، وهي عبارة عن قطرات صغيرة تنفصل عن السائل الخلوي. تسمح هذه المكثفات للبروتينات والجزيئات الحيوية بالتجمع في مواقع محددة للأنشطة الخلوية. في حين أن تورط المكثفات في العمليات الخلوية المختلفة كان معروفًا، إلا أن دورها في إعادة تشكيل الكروماتين لم يكن معروفًا من قبل.

درست الدراسة كذلك الطفرات المختلفة في IDRs لمجمع cBAF وتأثيرها على تكوين المكثفات وتجنيد البروتينات الشريكة اللازمة للتعبير الجيني. توفر هذه النتائج نظرة ثاقبة للآليات الكامنة وراء هذه الطفرات وتأثيراتها على العمليات الخلوية، والتي يمكن أن تؤدي إلى استراتيجيات علاجية جديدة.

يوسع هذا البحث فهمنا لأهمية IDRs في وظيفة البروتين ويسلط الضوء على دورها في علم وظائف الأعضاء والمرض. علاوة على ذلك، فإنه يسلط الضوء على خصوصية التسلسل ووظيفة IDRs، مما يوفر آثارًا على الاستهداف العلاجي للمكثفات ومكوناتها.

مصادر:

- خلية. "تتحكم المنطقة المضطربة في نشاط cBAF من خلال التكثيف وتجنيد الشركاء"

- جامعة برينستون. "تعتبر مكثفات البروتين ضرورية لعملية التعبير الجيني في الخلايا"

المعجم:

– الحمض النووي: جزيء يتكون من شريطين طويلين من النيوكليوتيدات التي تحمل التعليمات الجينية للتطور والأداء والنمو والتكاثر

– الحمض : مادة عندما تذوب في الماء تعطي درجة حموضة أقل من 7.0