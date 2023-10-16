التغييرات المقترحة على الجزء الفرعي ث من برنامج الإبلاغ عن غازات الدفيئة يمكن أن تضاعف انبعاثات غاز الميثان

يتوقع التحليل الذي أجرته شركة Enverus Intelligence Research (EIR) أن التغييرات المقترحة على الجزء الفرعي ث من برنامج الإبلاغ عن غازات الدفيئة (GHG) يمكن أن تزيد بشكل كبير من انبعاثات غاز الميثان. تهدف المراجعات إلى تحسين دقة الانبعاثات المبلغ عنها ومعالجة الثغرات في إجمالي انبعاثات غاز الميثان التي أبلغت عنها المنشآت. ستضيف التغييرات مصادر جديدة مغطاة، وتستخدم تقنيات جديدة لقياس الانبعاثات، وجمع البيانات على مستوى أكثر تفصيلاً.

وتتوافق المراجعات مع برنامج خفض انبعاثات غاز الميثان بموجب قانون خفض التضخم. يعدل القسم 60113 من قانون IRA قانون الهواء النظيف ويوجه وكالة حماية البيئة (EPA) لفرض وجمع رسوم على انبعاثات غاز الميثان التي تتجاوز عتبات معينة لانبعاثات النفايات.

يتعين على ما يقرب من 8,000 منشأة الإبلاغ عن انبعاثاتها سنويًا بموجب برنامج الإبلاغ عن غازات الدفيئة. يقوم مالكو أو مشغلو المنشآت التي تحتوي على أنظمة البترول والغاز الطبيعي وتنبعث منها 25,000 طن متري أو أكثر من غازات الدفيئة سنويًا بإبلاغ بيانات الغازات الدفيئة إلى وكالة حماية البيئة. يتكون الجزء الفرعي W من مصادر الانبعاثات في مختلف قطاعات صناعة النفط والغاز الطبيعي.

ويشير تحليل إنفيروس المستند إلى القواعد الجديدة المقترحة إلى أن انبعاثات الميثان يمكن أن تتضاعف في البيانات المبلغ عنها في عام 2021، مع زيادة في إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 41%. إن الزيادة في غاز الميثان المبلغ عنها ناتجة عن أحداث الانبعاث الفائق، وعوامل الانبعاثات المرتفعة لتسربات المعدات، والتحديثات الخاصة بانزلاق الاحتراق من المحركات، وانخفاض كفاءة الحرق.

انتهت فترة التعليق العام على القاعدة المقترحة في 2 أكتوبر 2023. ومن المتوقع إصدار القاعدة النهائية بحلول 16 أغسطس 2024. وستصبح التغييرات سارية في سنة إعداد التقارير 2025.

في حين أن التغييرات المقترحة يمكن أن تزيد من التعرض لرسوم غاز الميثان المدرجة في قانون الحد من التضخم، هناك تمويل متاح في إطار برنامج خفض انبعاثات الميثان لمساعدة المشغلين على تقليل الانبعاثات والامتثال لمتطلبات الإبلاغ.

مصادر:

– إنفيروس إنتليجنس ريسيرش (EIR)

– برنامج خفض انبعاثات غاز الميثان بموجب قانون خفض التضخم (IRA)

– قانون الهواء النظيف (CAA)

– وكالة حماية البيئة (EPA)

– برنامج الإبلاغ عن الغازات الدفيئة