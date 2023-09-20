كشفت دراسة أن البشر الأوائل كانوا يبنون الهياكل الخشبية منذ أكثر من 476,000 ألف سنة

اكتشف علماء الآثار من جامعة ليفربول وجامعة أبيريستويث أدلة تظهر أن البشر كانوا يبنون هياكل من الخشب في وقت أبكر بكثير مما كان يعتقد في السابق. اكتشف الباحثون خشبًا محفوظًا جيدًا في موقع في شلالات كالامبو بزامبيا، والذي يقدر عمره بما لا يقل عن 476,000 عام ويسبق تطور الإنسان العاقل.

يعد هذا الاكتشاف مهمًا لأنه يوفر أول دليل على قيام البشر بصنع جذوع الأشجار عمدًا لتتناسب معًا. تشير العلامات المقطوعة بالأدوات الحجرية على الخشب إلى أن البشر الأوائل قاموا بتشكيل وربط قطعتين كبيرتين من الخشب، ربما كأساس لمنصة أو جزء من المسكن. وهذا يتحدى الفكرة السابقة القائلة بأن البشر في العصر الحجري كانوا بدوًا فقط.

وباستخدام تقنيات التأريخ بالتألق، حدد الخبراء في جامعة أبيريستويث عمر الاكتشافات من خلال فحص آخر مرة تعرضت فيها المعادن الموجودة في الرمال المحيطة لأشعة الشمس. وهذا يمكّن الباحثين من تجميع فهم أكثر شمولاً للتطور البشري وكيفية تطور التكنولوجيا خلال العصر الحجري.

الباحثون المشاركون في مشروع Deep Roots Of Humanity، الذي يستكشف تطور التكنولوجيا البشرية في العصر الحجري، بتمويل من مجلس أبحاث الفنون والعلوم الإنسانية في المملكة المتحدة. تعاون المشروع مع لجنة الحفاظ على التراث الوطني في زامبيا، ومتحف ليفينغستون، ومتحف موتو موتو، والمتحف الوطني في لوساكا.

وأشار البروفيسور لاري بارهام، من جامعة ليفربول، إلى أن هذا الاكتشاف يتحدى الافتراضات السابقة حول أسلافنا الأوائل. وقال: “لقد قاموا بتحويل محيطهم لجعل الحياة أسهل، حتى لو كان ذلك فقط من خلال إنشاء منصة للجلوس عليها بجانب النهر للقيام بالأعمال اليومية. هؤلاء الناس كانوا مثلنا أكثر مما كنا نظن."

ومن المتوقع أن تسفر أعمال التنقيب في شلالات كالامبو، وهو موقع استثنائي وأحد الأصول التراثية الهامة لزامبيا، عن المزيد من الاكتشافات المثيرة مع استمرار المشروع في عمله.