حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

اكتشف علماء الآثار أدلة على قيام البشر الأوائل بصناعة الهياكل من الخشب

Byروبرت أندرو

سبتمبر 29، 2023
اكتشف علماء الآثار أدلة على قيام البشر الأوائل بصناعة الهياكل من الخشب

اكتشف علماء الآثار من جامعة ليفربول وجامعة أبيريستويث أدلة على أن البشر كانوا يبنون الهياكل الخشبية في وقت أبكر بكثير مما كان يعتقد سابقا. وتتناول النتائج، التي نُشرت في مجلة Nature، تفاصيل التنقيب عن الخشب المحفوظ جيدًا في شلالات كالامبو بزامبيا، والذي يُعتقد أن عمره لا يقل عن 476,000 عام.

ووجد الباحثون علامات مقطوعة لأدوات حجرية على الخشب، مما يشير إلى أن البشر الأوائل قاموا بتشكيل وربط قطعتين كبيرتين من الخشب لإنشاء هيكل، ربما منصة أو جزء من مسكن. هذا هو أقدم دليل معروف في أي مكان في العالم على صناعة الأخشاب المتعمدة. يتحدى هذا الاكتشاف فكرة أن البشر في العصر الحجري كانوا بدوًا.

صرح البروفيسور لاري بارهام من جامعة ليفربول أن هذا الاكتشاف قد غير تصور أسلافنا الأوائل. وشدد على أن هؤلاء الأفراد لم يكونوا يعيشون في العصر الحجري فحسب، بل كانوا يستخدمون ذكائهم وخيالهم ومهاراتهم لخلق شيء جديد وفريد ​​من نوعه. وكانت القدرة على تغيير البيئة المحيطة بهم وجعل الحياة أسهل واضحة في إنشاء منصة بجانب النهر للقيام بالأعمال اليومية.

تم استخدام تقنيات التأريخ بالتألق من قبل خبراء في جامعة أبيريستويث لتحديد عمر الاكتشافات. كشفت هذه الطرق عن آخر مرة تعرضت فيها المعادن الموجودة في الرمال المحيطة لأشعة الشمس. وعلق البروفيسور جيف دولر قائلاً إن تأريخ مثل هذه الاكتشافات القديمة يمثل تحديًا، لكن هذا الإنجاز يسمح بفهم أعمق للتطور البشري من خلال العودة إلى زمن أبعد.

سبق أن تم التنقيب في الموقع الموجود في شلالات كالامبو في ستينيات القرن الماضي، ولكن لا يمكن تأريخ النتائج الخشبية بدقة حتى الآن. يعد هذا البحث جزءًا من مشروع Deep Roots Of Humanity، الذي يبحث في التطور التكنولوجي البشري خلال العصر الحجري. يتم تمويل المشروع من قبل مجلس أبحاث الفنون والعلوم الإنسانية في المملكة المتحدة، ويضم فرقًا من لجنة الحفاظ على التراث الوطني في زامبيا، ومتحف ليفينغستون، ومتحف موتو موتو، والمتحف الوطني في لوساكا.

أصبحت الآن أهمية موقع شلالات كالامبو كأحد الأصول التراثية الرئيسية لزامبيا مفهومة بشكل أفضل. يتوقع فريق Deep Roots المزيد من الاكتشافات المثيرة بينما يواصلون عملهم في الرمال المغمورة بالمياه في شلالات كالامبو.

مصادر:
- طبيعة
– جامعة ليفربول
– جامعة أبريستويث

By روبرت أندرو

منشور له صلة

علوم

أليس وولفلي: محررة متعددة المواهب ولديها شغف بسرد القصص

سبتمبر 29، 2023 فيكي ستافروبولو
علوم

ما هي الرياضة الأفضل بالنسبة لك في مراحل مختلفة من حياتك؟

سبتمبر 29، 2023 مامفو بريشيا
علوم

لعب الأفارقة المستعبدون دورًا حيويًا في صناعة الماشية المبكرة في الأمريكتين

سبتمبر 29، 2023 فيكي ستافروبولو

فاتك

علوم

اكتشف علماء الآثار أدلة على قيام البشر الأوائل بصناعة الهياكل من الخشب

سبتمبر 29، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

أليس وولفلي: محررة متعددة المواهب ولديها شغف بسرد القصص

سبتمبر 29، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات
علوم

ما هي الرياضة الأفضل بالنسبة لك في مراحل مختلفة من حياتك؟

سبتمبر 29، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
علوم

لعب الأفارقة المستعبدون دورًا حيويًا في صناعة الماشية المبكرة في الأمريكتين

سبتمبر 29، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات