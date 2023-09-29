اكتشف علماء الآثار أدلة على قيام البشر الأوائل بصناعة الهياكل من الخشب

اكتشف علماء الآثار من جامعة ليفربول وجامعة أبيريستويث أدلة على أن البشر كانوا يبنون الهياكل الخشبية في وقت أبكر بكثير مما كان يعتقد سابقا. وتتناول النتائج، التي نُشرت في مجلة Nature، تفاصيل التنقيب عن الخشب المحفوظ جيدًا في شلالات كالامبو بزامبيا، والذي يُعتقد أن عمره لا يقل عن 476,000 عام.

ووجد الباحثون علامات مقطوعة لأدوات حجرية على الخشب، مما يشير إلى أن البشر الأوائل قاموا بتشكيل وربط قطعتين كبيرتين من الخشب لإنشاء هيكل، ربما منصة أو جزء من مسكن. هذا هو أقدم دليل معروف في أي مكان في العالم على صناعة الأخشاب المتعمدة. يتحدى هذا الاكتشاف فكرة أن البشر في العصر الحجري كانوا بدوًا.

صرح البروفيسور لاري بارهام من جامعة ليفربول أن هذا الاكتشاف قد غير تصور أسلافنا الأوائل. وشدد على أن هؤلاء الأفراد لم يكونوا يعيشون في العصر الحجري فحسب، بل كانوا يستخدمون ذكائهم وخيالهم ومهاراتهم لخلق شيء جديد وفريد ​​من نوعه. وكانت القدرة على تغيير البيئة المحيطة بهم وجعل الحياة أسهل واضحة في إنشاء منصة بجانب النهر للقيام بالأعمال اليومية.

تم استخدام تقنيات التأريخ بالتألق من قبل خبراء في جامعة أبيريستويث لتحديد عمر الاكتشافات. كشفت هذه الطرق عن آخر مرة تعرضت فيها المعادن الموجودة في الرمال المحيطة لأشعة الشمس. وعلق البروفيسور جيف دولر قائلاً إن تأريخ مثل هذه الاكتشافات القديمة يمثل تحديًا، لكن هذا الإنجاز يسمح بفهم أعمق للتطور البشري من خلال العودة إلى زمن أبعد.

سبق أن تم التنقيب في الموقع الموجود في شلالات كالامبو في ستينيات القرن الماضي، ولكن لا يمكن تأريخ النتائج الخشبية بدقة حتى الآن. يعد هذا البحث جزءًا من مشروع Deep Roots Of Humanity، الذي يبحث في التطور التكنولوجي البشري خلال العصر الحجري. يتم تمويل المشروع من قبل مجلس أبحاث الفنون والعلوم الإنسانية في المملكة المتحدة، ويضم فرقًا من لجنة الحفاظ على التراث الوطني في زامبيا، ومتحف ليفينغستون، ومتحف موتو موتو، والمتحف الوطني في لوساكا.

أصبحت الآن أهمية موقع شلالات كالامبو كأحد الأصول التراثية الرئيسية لزامبيا مفهومة بشكل أفضل. يتوقع فريق Deep Roots المزيد من الاكتشافات المثيرة بينما يواصلون عملهم في الرمال المغمورة بالمياه في شلالات كالامبو.

مصادر:

- طبيعة

– جامعة ليفربول

– جامعة أبريستويث