أول دليل على الهياكل الخشبية التي صنعها البشر الأوائل وجدت في زامبيا

اكتشف علماء من جامعة ليفربول وجامعة أبيريستويث اكتشافًا رائعًا في شلالات كالامبو في زامبيا. ووفقا لدراستهم المنشورة في مجلة Nature، اكتشف الباحثون خشبًا محفوظًا جيدًا يُعتقد أن عمره لا يقل عن 476,000 عام، أي ما يسبق تطور الإنسان العاقل. يُظهر الخشب علامات قطع الأدوات الحجرية، مما يشير إلى أن البشر الأوائل قاموا عمدًا بتشكيل وربط قطعتين كبيرتين من الخشب لبناء هيكل، من المحتمل أن يكون منصة أو جزءًا من مسكن.

يمثل هذا الاكتشاف من شلالات كالامبو أقدم دليل في العالم على قيام البشر بصنع جذوع الأشجار عمدًا لتتناسب معًا. تتحدى تقنيات النجارة المعقدة هذه الاعتقاد السائد بأن البشر في العصر الحجري كانوا بدوًا تمامًا. وأشار البروفيسور لاري بارهام من جامعة ليفربول إلى أن هذا الاكتشاف غيّر فهمنا لأسلافنا الأوائل. وأكد أن هؤلاء الأفراد لم يكونوا مجرد كائنات بدائية، بل استخدموا ذكاءهم وخيالهم ومهاراتهم لخلق شيء مبتكر وغير مسبوق.

تم تحديد عمر هذه المصنوعات الخشبية باستخدام تقنيات التأريخ بالتلألؤ، والتي تقيم آخر مرة تعرضت فيها المعادن الموجودة في الرمال المحيطة لأشعة الشمس. يسمح التأريخ التلألؤي للباحثين بتأريخ النتائج من فترات زمنية سابقة بكثير وتجميع صورة أوضح للتطور البشري. تم التنقيب في موقع شلالات كالامبو في الستينيات، لكن عمر الخشب ظل غير مؤكد حتى الآن.

ويلقي هذا البحث، وهو جزء من مشروع الجذور العميقة للإنسانية، الضوء على تطور التكنولوجيا البشرية خلال العصر الحجري. يتضمن المشروع، الممول من مجلس أبحاث الفنون والعلوم الإنسانية في المملكة المتحدة، التعاون مع لجنة الحفاظ على التراث الوطني، ومتحف ليفينغستون، ومتحف موتو موتو، والمتحف الوطني في لوساكا في زامبيا. وأعرب البروفيسور برهام عن سعادته بالاكتشافات المستقبلية في موقع شلالات كالامبو، مشددًا على أهميته باعتباره أصلًا تراثيًا استثنائيًا لزامبيا.

يسلط هذا البحث الرائد الضوء على الإبداع والبراعة الرائعين لأسلافنا من البشر القدماء، ويكشف عن أنهم كانوا أكثر تطورًا بكثير مما كان يُعتقد سابقًا.

مصادر:

– جامعة ليفربول

– الطبيعة (مجلة)