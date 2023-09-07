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اكتشف الباحثون حالة Spin-Glass الكمومية في الكمبيوتر الكمومي

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 7، 2023
اكتشف الباحثون حالة Spin-Glass الكمومية في الكمبيوتر الكمومي

حقق الباحثون في جامعة كورنيل اكتشافًا مدهشًا أثناء دراسة الخوارزميات الكمومية واستراتيجيات تصحيح الأخطاء في الحوسبة الكمومية. لقد اكتشفوا وجود حالة كمومية تسمى "الزجاج الكمي المغزلي"، والتي تظهر كلا من الفوضى والصلابة. تشبه هذه الحالة خصائص زجاج النوافذ على المستوى المجهري، حيث تكون ذراته مضطربة مثل السائل وصلبة مثل المادة الصلبة.

وجد فريق الباحثين، بقيادة البروفيسور إريك مولر، أن بعض التسلسلات العشوائية للقياسات غير المتوافقة للكيوبتات في الكمبيوتر الكمي أدت إلى تكوين زجاج كمي مغزلي. وهذا يعني أن أنواعًا معينة من المعلومات محمية تلقائيًا ضمن الخوارزميات الكمومية التي تمتلك خصائص هذا النموذج.

تم نشر البحث الذي يحمل عنوان "تماثل النظام الفرعي، وترتيب الزجاج المغزلي، والحرجية من القياسات العشوائية في دائرة بيكون-شور ثنائية الأبعاد"، في مجلة Physical Review B. والمؤلف الرئيسي للدراسة هو فايبهاف شارما، وهو طالب دكتوراه في الفيزياء.

ركز الفريق في بحثه على دراسة الخوارزميات العشوائية لفهم السمات العالمية للخوارزميات الكمومية التي تتجاوز أي خوارزمية محددة. اكتشفوا أن فئات معينة من الخوارزميات تظهر ترتيبًا مخفيًا للزجاج المغزلي، وهم الآن يستكشفون أشكالًا أخرى من النظام الخفي، مما قد يؤدي إلى تصنيف جديد للحالات الكمومية.

ويهدف بحث البروفيسور مولر إلى تطوير استراتيجيات تصحيح الأخطاء في أجهزة الكمبيوتر الكمومية لحماية الكيوبتات من الضوضاء البيئية. على غرار رموز تصحيح الأخطاء المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر الكلاسيكية، يعد التكرار ضروريًا لتصحيح الأخطاء في الحوسبة الكمومية. يوفر اكتشاف ترتيب الزجاج المغزلي في دراستهم نظرة ثاقبة حول استخدام رموز النظام الفرعي لتبسيط اكتشاف الأخطاء وتصحيحها في المعالجات الكمومية.

وبينما شرع الفريق في البداية في دراسة خوارزميات عشوائية للكشف عن الخصائص العامة، فقد عثروا على وجود ترتيب الزجاج المغزلي، مما يشير إلى وجود معلومات مخفية يمكن تسخيرها لأغراض الحوسبة في المستقبل.

مصادر:
– المراجعة المادية ب (DOI: 10.1103/PhysRevB.108.024205)

By فيكي ستافروبولو

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