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أهمية فهم الصراع الدولي: مشروع يغير قواعد اللعبة

Byروبرت أندرو

أكتوبر 16، 2023
أهمية فهم الصراع الدولي: مشروع يغير قواعد اللعبة

قام مشروع بحثي جديد بقيادة جامعة ألاباما (UA) بتجميع بيانات حول الصراعات الدولية التي حدثت على مدار المائتي عام الماضية. يهدف مشروع بيانات الصراع الدولي إلى توفير معلومات دقيقة تسمح لصانعي السياسات وعلماء السياسة بفهم نتائج المواجهات عالية المخاطر بين الدول والتنبؤ بها بشكل أفضل.

أنتج المشروع ثماني مجموعات بيانات، مستمدة من حوالي 35,000 مصدر تاريخي، لتحديد أكثر من 30,000 حدث و1,900 مواجهة دولية. فهو يوسع ويصحح قواعد البيانات السابقة حول الصراعات الدولية مع توفير تعريفات محدثة للصراعات. تتحدى البيانات الافتراضات القديمة حول أسباب وتكتيكات المواجهات الدولية.

يقول الدكتور دوجلاس جيبلر، الأستاذ والباحث في العلوم السياسية في معهد UA لأبحاث العلوم الاجتماعية، أن مجموعات البيانات هذه تغير قواعد اللعبة في دراسة الصراع الدولي. بدأ المشروع في عام 2009 وشارك فيه ما يقرب من 80 طالبًا جامعيًا وخريجًا. وقد أدى ذلك أيضًا إلى التعاون مع مؤسسات أخرى.

وكشف التحليل المبكر للبيانات أن الغالبية العظمى من الأحداث الدولية لا تؤدي إلى صراعات، وأن نسبة صغيرة منها فقط تؤدي إلى حروب تسفر عن خسائر عسكرية كبيرة. قاعدة البيانات العامة متاحة لمزيد من الدراسة من UA والأطراف المهتمة الأخرى.

لا يمكن التقليل من أهمية فهم الصراع الدولي. ومن خلال التعلم من الماضي، يمكن للدول تجنب تكرار الأخطاء التاريخية والعمل على التوصل إلى حلول سلمية. أصبح بإمكان صناع السياسات والباحثين الآن الوصول إلى بيانات شاملة وموثوقة يمكن أن تساعد في جهودهم الرامية إلى تحليل نتائج المواجهات الدولية والتنبؤ بها. يعد هذا المشروع بمثابة مورد قيم لأولئك الذين يبحثون عن نظرة ثاقبة لتعقيدات الصراعات العالمية.

المصدر: جامعة ألاباما في توسكالوسا (لم يتم توفير عنوان URL)

By روبرت أندرو

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