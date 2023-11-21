رؤى جديدة لتعزيز معالجة مياه الصرف الصحي من خلال المحفزات الضوئية العضوية فوق الجزيئية

تشكل الملوثات العضوية المقاومة للحرارة الموجودة في مجاري مياه الصرف الصحي الصناعية والمنزلية تهديدًا كبيرًا للبيئة وصحة الإنسان. يعد تحقيق الإزالة الكاملة لهذه الملوثات أمرًا بالغ الأهمية لتحسين جودة المياه وتعزيز التقدم المستدام. ظهرت عمليات الأكسدة المتقدمة (AOPs)، وخاصةً AOPs غير المتجانسة، كحلول واعدة لأنظمة معالجة مياه الصرف الصحي اللامركزية. ومع ذلك، غالبًا ما تتطلب عمليات AOP التقليدية مدخلات طاقة زائدة، مما يجعل البدائل الأكثر فعالية من حيث التكلفة ضرورية.

اكتسب التحفيز الضوئي غير المتجانس، باستخدام أشباه الموصلات العضوية مثل g-C3N4، الاهتمام باعتباره استراتيجية AOP مستدامة نظرًا لسهولة فصله واستخدام ضوء الشمس. في حين أن المحفزات الضوئية غير العضوية المستخدمة على نطاق واسع تظهر ثباتًا قويًا، إلا أن نطاق امتصاصها المحدود لأشعة الشمس وقدرتها المنخفضة على امتصاص الملوثات العضوية يعيقان الكفاءة العامة. في المقابل، توفر أشباه الموصلات العضوية استخدامًا ممتدًا للطيف وقدرات امتصاص ممتازة. ومع ذلك، فإن توليد إكسيتونات فرينكل ذات طاقة الربط العالية يعيق الفصل الفعال للإلكترونات والثقوب المولدة ضوئيًا.

للتغلب على هذه التحديات، حقق فريق بحث بقيادة البروفيسور يونغفا تشو من جامعة تسينغهوا تقدمًا كبيرًا في التحفيز الضوئي العضوي لتحلل الملوثات. لقد طوروا أنظمة تحفيز ضوئي عضوي فوق جزيئي وبوليمري تعمل على تعزيز كفاءة استخدام الضوء من خلال توسيع نطاق الامتصاص إلى المنطقة القريبة من الأشعة تحت الحمراء. بالإضافة إلى ذلك، فقد كشفوا عن دور ثنائيات القطب والنظام البلوري في تعديل المجال الكهربائي المدمج، مما يتيح هجرة الشحنة بكفاءة وتعزيز معدلات تدهور الملوثات بشكل كبير.

علاوة على ذلك، قدم الفريق نهجًا جديدًا للتمعدن عالي التدفق للملوثات العضوية، يجمع بين توليد H2O2 في الموقع وتفاعل الفنتون تحت الضوء المرئي. يحقق هذا النظام التآزري تمعدنًا عالي التدفق دون الحاجة إلى مواد مؤكسدة إضافية، مما يرفع معدل تمعدن الملوثات من 30% إلى أكثر من 90%.

هذه النتائج، المنشورة في المجلة الصينية للتحفيز الكيميائي، لا تساهم فقط في التنفيذ العملي لمعالجة المياه بالتحفيز الضوئي، ولكنها أيضًا بمثابة مرجع قيم للباحثين في هذا المجال. ومع مزيد من التحسين والتوسيع، تتمتع المحفزات الضوئية العضوية فوق الجزيئية بإمكانات كبيرة لإحداث ثورة في معالجة مياه الصرف الصحي ومعالجة القيود المفروضة على الطرق التقليدية.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هي التحديات في معالجة مياه الصرف الصحي؟

تواجه معالجة مياه الصرف الصحي تحديات تتعلق بالإزالة الفعالة للملوثات العضوية المقاومة للحرارة، وقدرة المعالجة المحدودة، والحاجة إلى حلول فعالة من حيث التكلفة.

2. ما هو التحفيز الضوئي في معالجة مياه الصرف الصحي؟

يتضمن التحفيز الضوئي استخدام محفز لتسريع التفاعل الكيميائي باستخدام الضوء كمصدر للطاقة. في معالجة مياه الصرف الصحي، يمكن استخدام التحفيز الضوئي لتحلل وتمعدن الملوثات العضوية.

3. ما هي المحفزات الضوئية العضوية فوق الجزيئية والبوليمرية؟

المحفزات الضوئية العضوية فوق الجزيئية والبوليمرية هي نوع من أشباه الموصلات العضوية التي يمكنها الاستفادة بشكل فعال من ضوء الشمس لتحلل الملوثات. توفر هذه المحفزات الضوئية استخدامًا ممتدًا للطيف وقدرة امتصاص عالية.

4. كيف تعمل المحفزات الضوئية العضوية فوق الجزيئية على تحسين معالجة مياه الصرف الصحي؟

تعمل المحفزات الضوئية العضوية فوق الجزيئية على تحسين معالجة مياه الصرف الصحي عن طريق زيادة كفاءة استخدام الضوء، وتحسين هجرة الشحنة، وتحقيق تمعدن عالي التدفق للملوثات العضوية تحت الضوء المرئي.

5. ما هي أهمية البحث الذي أجراه فريق البروفيسور يونغفا تشو؟

لقد حقق فريق البروفيسور يونغفا تشو تقدمًا كبيرًا في معالجة القيود المفروضة على الطرق التقليدية لمعالجة مياه الصرف الصحي. تساهم النتائج التي توصلوا إليها في التنفيذ العملي لمعالجة المياه بالتحفيز الضوئي وتوفر رؤى قيمة للباحثين في هذا المجال.