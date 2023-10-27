ناسا وبوينج تستعدان لمهمة ستارلاينر الأولى المأهولة إلى محطة الفضاء الدولية

تعمل وكالة ناسا وبوينغ بجد على المراحل النهائية من أنشطة التحقق والتحقق من صحة أول رحلة لمركبة بوينغ ستارلاينر الفضائية مع رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية (ISS). على الرغم من أن الهدف الأولي كان جعل المركبة الفضائية جاهزة للطيران في مارس، إلا أن تقييم بيان الإطلاق أدى إلى اتخاذ قرار بتحديد موعد الإطلاق في أبريل لاستيعاب عمليات تناوب الطاقم القادمة ومهام إعادة إمداد البضائع في الربيع بشكل أفضل.

سيمثل اختبار الطيران لطاقم بوينج ستارلاينر (CFT) القادم التابع لناسا أول مهمة مأهولة للمركبة الفضائية المصممة خصيصًا لنقل رواد الفضاء من وإلى المختبر المداري. من المقرر أن يشرع رائدا الفضاء المهرة بوتش ويلمور وسوني ويليامز في هذه المهمة التاريخية بمجرد أن تلبي المركبة الفضائية بنجاح متطلبات السلامة الصارمة لوكالة ناسا.

تحرز شركة Boeing تقدمًا كبيرًا في إعداد Starliner لـ CFT. تم بالفعل الانتهاء من إزالة الشريط في القبة العلوية لمقصورة الطاقم، وتجري الجهود لإزالة أو معالجة الشريط في القبة السفلية للمركبة الفضائية. ومن المتوقع أن تنتهي أنشطة معالجة الأجهزة هذه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تليها التقييمات النهائية للتأكد من أن أي شريط متبقي يمثل مستوى مقبولًا من المخاطر.

ومن أجل الوفاء بموعد الإطلاق المستهدف الحالي، سيتم تسليم مجموعة من المظلات وتركيبها على المركبة الفضائية CFT بحلول نهاية هذا العام. سيتم إجراء اختبار إسقاط إضافي لمظلات Starliner المحدثة والمظلات الرئيسية، بما في ذلك تحسينات التصميم لتعزيز سلامة النظام. ومن المقرر إجراء اختبار السقوط في أوائل عام 2024.

وتخطط بوينغ وناسا أيضًا لإجراء تعديلات على صمامات نظام التحكم الحراري النشط لتعزيز الوظائف على المدى الطويل بناءً على الدروس المستفادة من مشكلة صمام تجاوز المبرد في وقت سابق من هذا العام. تم إجراء التعديلات اللازمة على الأجهزة، ويجري العمل للأمام لمنع حدوث مشكلات مماثلة في المستقبل.

يتم إحراز تقدم في منتجات الشهادات المطلوبة لاختبار الطيران، حيث تم الانتهاء بالفعل من حوالي 98% منها. وتتوقع ناسا وبوينغ إغلاق منتجات الشهادات المتبقية لـ CFT في أوائل العام المقبل. علاوة على ذلك، تم تحقيق تقدم كبير في تلبية متطلبات التحكم اليدوي للطاقم في المركبة الفضائية وتحليل نظام الإجهاض.

أكمل الإصدار الأخير من برنامج طيران Starliner الخاص بـ CFT بنجاح اختبار التأهيل ويخضع حاليًا لاختبارات تكامل الأجهزة والبرامج القياسية. وفي الوقت نفسه، يظل الطاقم ووحدات الخدمة للمركبة الفضائية متكاملة، في انتظار استمرار المعالجة القياسية للاختبار المبدئي.

وقد وصل صاروخ United Launch Alliance Atlas V، الذي سيحمل المركبة الفضائية Starliner، بالفعل إلى فلوريدا في محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء. وستتم عملية التكامل بين الصاروخ والمركبة الفضائية في الوقت المناسب.

يتدرب رواد فضاء ناسا الذين سيكونون جزءًا من مهمة CFT بشكل نشط على مهمتهم التي تستغرق ثمانية أيام تقريبًا إلى محطة الفضاء الدولية. يتضمن هذا التدريب الشامل عمليات محاكاة في جميع مراحل الرحلة، والعمل بشكل وثيق مع العمليات وفرق دعم المهام.

قبل CFT، أكملت Starliner بنجاح اختبارين للطيران غير المأهول، بما في ذلك اختبار الطيران المداري 2، الذي رست خلاله بالمحطة الفضائية في 21 مايو 2022، ثم هبطت بأمان في نطاق الصواريخ White Sands في نيو مكسيكو.

للحصول على آخر التحديثات حول تقدم المهمة، يمكنك متابعة مدونة الطاقم التجاري التابعة لناسا أو مدونة مهمة CFT. يمكن أيضًا العثور على تفاصيل إضافية حول برنامج الطاقم التجاري التابع لناسا على مدونة الطاقم التجاري، @commercial_crew على تويتر، وصفحة الطاقم التجاري على فيسبوك.

أسئلة وأجوبة

1. متى ستتم أول مهمة مأهولة لمركبة بوينغ ستارلاينر الفضائية؟

من المقرر أن تتم أول مهمة مأهولة لمركبة بوينغ ستارلاينر الفضائية في أبريل، بعد الانتهاء من أنشطة التحقق والتحقق.

2. من سيكون رواد الفضاء في أول مهمة مأهولة؟

سيكون رائدا الفضاء بوتش ويلمور وسوني ويليامز جزءًا من طاقم المهمة الأولى لمركبة ستارلاينر الفضائية.

3. ما هي التحسينات التي تم إجراؤها على مظلات المركبة الفضائية ستارلاينر؟

ويجري تعزيز مظلات المركبة الفضائية ستارلاينر لتعزيز عامل الأمان في النظام.

4. ما هي التعديلات التي يتم إجراؤها على صمامات نظام التحكم الحراري؟

تخطط بوينغ وناسا لإجراء تعديلات على صمامات نظام التحكم الحراري لتحسين الأداء الوظيفي على المدى الطويل بناءً على الدروس المستفادة من الإصدار السابق.

5. كيف يستعد رواد الفضاء للمهمة؟

ويخضع رواد الفضاء لتدريب شامل، بما في ذلك عمليات المحاكاة، للتحضير لمهمتهم إلى محطة الفضاء الدولية.