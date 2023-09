فحص تدفقات البلازما الساخنة النادرة في الغلاف الجوي العلوي

By

بالقرب من قطبي الأرض، يعد الشفق القطبي مشهدًا شائعًا، حيث يعرض عروضًا ضوئية ملونة في الغلاف الجوي العلوي ناتجة عن التفاعل بين الرياح الشمسية والغلاف المغناطيسي للكوكب. ومع ذلك، بالقرب من خط الاستواء، يمكن أن تحدث ظاهرة جوية مختلفة: الانجرافات الأيونية تحت الشفقية (SAID).

تتضمن أحداث SAID التدفق السريع باتجاه الغرب للبلازما الساخنة عبر طبقة الأيونوسفير. ارتبطت هذه الأحداث بهياكل مرئية في السماء، مثل الأقواس الحمراء الشفقية المستقرة (SAR) وتعزيز سرعة الانبعاثات الحرارية القوية (STEVE). عادةً، تحدث أحداث SAID بين الغسق ومنتصف الليل، ولكن تم اكتشاف حالات لتدفقات SAID بعد منتصف الليل.

في دراسة حديثة نشرت في مجلة البحوث الجيوفيزيائية: فيزياء الفضاء، ركز الباحثون على 15 حدثًا من أحداث SAID بعد منتصف الليل تم اكتشافها بالقرب من أمريكا الجنوبية في عام 2013. ومن خلال تحليل البيانات من مصادر مختلفة، بما في ذلك برامج الأقمار الصناعية ومقاييس النشاط الشفقي، قاموا بالتحقيق في خصائص وخصائص تشكيل هذه الأحداث النادرة.

وجد الباحثون أن أحداث SAID بعد منتصف الليل، المشابهة لأحداث ما قبل منتصف الليل، هي نتيجة للتفاعل المعقد بين ظروف الغلاف الأيوني والديناميكيات المغناطيسية الأرضية. يتضمن التفاعل تكوين مجالات كهربائية وتفاعلات بين الأمواج والجسيمات، والتي تعمل كمصادر حرارة موضعية.

تعزز هذه النتائج فهم ديناميكيات البلازما في الغلاف الجوي العلوي وقدرتها على تعطيل إشارات الرادار لتتبع الأقمار الصناعية والتطبيقات الهامة الأخرى. يمكن أن يوفر المزيد من البحث في هذا المجال رؤى قيمة حول كيفية تأثير أحداث SAID والظواهر المرتبطة بها على الغلاف الجوي للأرض.

المصدر: إلديكو هورفاث وآخرون، الانجرافات الأيونية الفرعية الشفقية باتجاه الغرب (SAID) التي تم تطويرها في قطاع التوقيت المحلي المغناطيسي بعد منتصف الليل (1-4) خلال عام 2013، مجلة البحوث الجيوفيزيائية: فيزياء الفضاء (2023). دوى: 10.1029/2023JA031677