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مسبار باركر الشمسي يحطم الأرقام القياسية باعتباره أسرع جسم من صنع الإنسان

Byروبرت أندرو

أكتوبر 9، 2023
مسبار باركر الشمسي يحطم الأرقام القياسية باعتباره أسرع جسم من صنع الإنسان

حقق مسبار باركر الشمسي التابع لناسا إنجازًا رائعًا ليصبح أسرع جسم من صنع الإنسان على الإطلاق، حيث يندفع عبر النظام الشمسي بسرعة 394,736 ميلًا في الساعة. تم الوصول إلى هذا الإنجاز في 27 سبتمبر خلال الدورة السابعة عشرة للمهمة حول الشمس. وتجاوز المسبار، المصمم لجمع بيانات عن الجسيمات المشحونة والقوى المغناطيسية للشمس، الرقم القياسي السابق البالغ 17 ميلا في الساعة والذي تم تحقيقه منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

ولوضع هذه السرعة في الاعتبار، يمكن للطائرة أن تدور حول الأرض 15 مرة في ساعة واحدة فقط، أو تسافر من نيويورك إلى لوس أنجلوس في ما يزيد قليلاً عن 20 ثانية. لا يسجل مسبار باركر الشمسي أرقامًا قياسية في السرعة فحسب، بل إنه يقترب أيضًا من الشمس على مسافة قياسية تبلغ 7.26 مليون كيلومتر، أي على بعد بضع خطوات محترمة من سطح الشمس المشتعل.

إن تحقيق هذه السرعات الرائعة لا يرجع فقط إلى الوقود الدفعي القوي، بل هو نتيجة لمسار مخطط بعناية. يقوم مسبار باركر الشمسي بمناورات استراتيجية عبر هالة الشمس من خلال الاستفادة من تأثير جاذبية كوكب الزهرة لإبطاء سرعته في دوامة متضائلة تدريجيًا.

يُظهر إنجاز ناسا مع مسبار باركر الشمسي الإمكانات عندما تجتمع الفيزياء والفضول معًا. وبينما يواصل المسبار مهمته، فإنه سيجمع ثروة من المعلومات التي ستساهم في تحسين فهمنا لسلوك الشمس. ومع بقاء سبعة مدارات أخرى، يمكننا أن نتوقع رؤية المزيد من الأرقام القياسية المحطمة والمزيد من التقدم في معرفتنا بأقرب نجم لنا.

المصدر: ناسا

By روبرت أندرو

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