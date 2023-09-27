بحث أشواني كومار حول الأغشية الحيوية في مقاومة أدوية السل

حصل أشواني كومار، أحد كبار العلماء في معهد CSIR للتكنولوجيا الميكروبية في شانديغار، على جائزة شانتي سواروب بهاتناغار للعلوم البيولوجية لأبحاثه حول الأغشية الحيوية ومقاومة الأدوية في مرض السل. يركز مختبر كومار على فهم الآليات التي تستخدمها البكتيريا لتطوير مقاومة الأدوية.

الأغشية الحيوية البكتيرية هي مجتمعات من البكتيريا التي يتم تجميعها معًا بواسطة مصفوفة تصنعها البكتيريا. تعمل هذه الأغشية الحيوية كقلاع أو مخابئ، مما يسمح للبكتيريا بالاختباء من الجهاز المناعي والمضادات الحيوية. في حالة مرض السل، من المعروف أن البكتيريا المسببة للمرض، والتي تسمى المتفطرة السلية (Mtb)، هي مسببات الأمراض داخل الخلايا. ومع ذلك، فإن بحث كومار يتحدى فكرة أن الفطريات لا يمكنها تكوين أغشية حيوية.

وقد وجد مختبره أن تقليل الضغط في بيئة الرئة يحفز Mtb على تكوين الأغشية الحيوية. وقد أظهروا أيضًا أن خلايا Mtb تستخدم السليلوز، وهو بوليمر موجود في جدران الخلايا النباتية، لصنع هذه الأغشية الحيوية. تجعل الأغشية الحيوية خلايا Mtb غير مستجيبة للأدوية المضادة للسل. ومع ذلك، فقد وجد بحث كومار أن إنزيمًا يسمى السليولاز يمكنه تفكيك الأغشية الحيوية وجعل البكتيريا عرضة للأدوية مرة أخرى.

أظهرت تجارب كومار على الفئران المصابة بالـ Mtb أن إعطاء السليوليز المرذذ يساعد الأدوية المضادة للسل على قتل Mtb أثناء العدوى. يقدم هذا البحث رؤى جديدة حول تطور مقاومة الأدوية في مرض السل ويقترح استراتيجيات محتملة لمكافحتها.

بحث باسوديب داسغوبتا في التفاعل بين الفيزياء الفلكية وفيزياء الجسيمات

حصل باسوديب داسجوبتا، الفيزيائي في معهد TIFR في مومباي، على جائزة شانتي سواروب بهاتناغار للعلوم الفيزيائية لعمله في مجال التفاعل بين فيزياء الجسيمات والفيزياء الفلكية. تركز أبحاثه على فهم العلاقة بين فيزياء الأجسام الفلكية وفيزياء الجسيمات.

يوضح داسغوبتا أنه مثلما يساعدنا فهم الذرات على فهم كيمياء المواد وخصائصها، فإن فهم فيزياء الجسيمات يساعدنا على فهم سلوك الأجسام الفيزيائية الفلكية. على سبيل المثال، دراسة الجسيمات دون الذرية التي تسمى النيوترينوات يمكن أن توفر نظرة ثاقبة لتطور النجوم. توجد النيوترينوات بنكهات مختلفة ويمكن أن تتغير من نكهة إلى أخرى. تحدث هذه العملية داخل النجوم الضخمة ويمكن أن تؤثر على تطورها.

تنبأ بحث داسجوبتا حول النيوترينوات بعدم الاستقرار الذي يحدث بسبب التفاعلات المتماسكة للعديد من النيوترينوات مع بعضها البعض في بيئة مكتظة بالسكان. ويعتقد أن عدم الاستقرار هذا يؤثر على انفجار النجوم وتكوين العناصر الكيميائية الضرورية للحياة في الكون.

بالإضافة إلى عمله على النيوترينوات، يدرس داسغوبتا "المادة المظلمة" الغامضة التي يُفترض وجودها ولكن لم يتم تفسيرها بشكل كامل بعد. تشير ملاحظات المجرات والكون إلى وجود كتلة إضافية لا يمكن تفسيرها بواسطة المادة المرئية. يمثل فهم المادة المظلمة تحديًا كبيرًا في الفيزياء الحديثة.

مصادر:

– مقابلة أشواني كومار: تم الاسترجاع من [المصدر]

– مقابلة باسوديب داسغوبتا: تم الاسترجاع من [المصدر]

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