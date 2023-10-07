تلعب المناطق المضطربة جوهريًا في البروتينات دورًا رئيسيًا في التعبير الجيني، وفقًا لدراسة جديدة

سلطت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة برينستون ومعهد دانا فاربر للسرطان وجامعة واشنطن الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه المناطق المضطربة جوهريا في البروتينات (IDRs) في تنظيم الكروماتين والتعبير الجيني. في السابق، كان يُعتقد أن هذه IDRs لها تفاعلات أقل دقة مع الجزيئات الحيوية مقارنة بالبروتينات المطوية. ومع ذلك، تكشف هذه الدراسة أن IDRs لها تفاعلات محددة ومهمة ضرورية للعمليات الخلوية.

ركز الباحثون على المناطق المضطربة في مجمع cBAF البشري، وهو مجموعة من البروتينات الموجودة في النواة التي تنظم بنية الحمض النووي المسمى بالكروماتين، مما يتيح التعبير الجيني. الطفرات في IDRs لهذا المركب البروتيني، والتي توجد بشكل متكرر في السرطان واضطرابات النمو العصبي، تعطل تنظيم الكروماتين والتعبير الجيني.

ووجدت الدراسة أن IDRs تشكل قطرات تسمى المكثفات، والتي تنفصل عن السائل الخلوي المحيط بها. تسمح هذه المكثفات للبروتينات والجزيئات الحيوية الأخرى بالتجمع في مواقع محددة للقيام بالأنشطة الخلوية. تعتبر التفاعلات المحددة التي تحدث داخل هذه المكثفات ضرورية لعمل مجمع cBAF.

اكتشف الباحثون أنه حتى الطفرات الدقيقة في تسلسل IDR لمجمع cBAF يمكن أن يكون لها تأثيرات كبيرة على وظيفته، مما يؤدي إلى تغييرات في التعبير الجيني. توفر هذه الرؤية فهمًا أفضل لكيفية مساهمة هذه الطفرات في الخلل الخلوي وتفتح إمكانيات لاستراتيجيات علاجية جديدة.

بشكل عام، تسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية IDRs في العمليات الخلوية وإمكاناتها كأهداف للتدخلات العلاجية. النتائج لها آثار ليس فقط على إعادة تشكيل الكروماتين والتعبير الجيني ولكن أيضًا على الفهم الأوسع لتسلسل بروتين IDR ودورها في علم وظائف الأعضاء والمرض.

مصادر:

- الخلية: DOI: 10.1016/j.cell.2023.08.032