تلسكوب سيليسترون NexStar 130SLT المحوسب: صفقة رائعة للمبتدئين

Celestron NexStar 130SLT هو تلسكوب نيوتوني محوسب معروض حاليًا بسعر مخفض. إنه مثالي للمبتدئين أو لأولئك الذين يبحثون عن تجربة مشاهدة النجوم خالية من المتاعب. مع خصم يزيد عن 120 دولارًا، يعد هذا التلسكوب صفقة رائعة.

تعد Celestron علامة تجارية مشهورة وموثوقة في عالم التلسكوبات، ويحظى خط تلسكوبات NexStar الخاص بها بتقدير كبير. يحظى NexStar 130SLT بشعبية خاصة بين المبتدئين نظرًا لميزاته سهلة الاستخدام. يأتي مزودًا بقاعدة بيانات تضم 40,000 عنصرًا، وبرنامجًا إضافيًا بقاعدة بيانات قوية تبلغ 36,000 عنصرًا، وملحقات إضافية. يوفر هذا التلسكوب أيضًا بصريات عالية الجودة ومناظر واضحة للأجرام السماوية، مما يجعله خيارًا رائعًا للمهتمين بعلم الفلك.

بالإضافة إلى التلسكوب نفسه، يأتي Celestron NexStar 130SLT مزودًا بالعديد من الملحقات المفيدة. يتضمن ذلك منظار نقطة حمراء ونجمة قطرية وعدستين (25 مم و9 مم). سوف تتلقى أيضًا تنزيلًا مجانيًا لبرنامج Starry Night من Celestron، والذي يوفر معلومات عن أكثر من 36,000 هدف في السماء ليلاً.

إذا كنت تتطلع إلى البدء في علم الفلك أو ترغب ببساطة في تحسين تجربة مراقبة النجوم لديك، فإن تلسكوب Celestron NexStar 130SLT يعد خيارًا رائعًا. تجعل ميزاته المحوسبة والملحقات المجمعة من السهل إعداده واستخدامه، دون أي إحباط من التتبع اليدوي.

في الختام، إذا كنت مبتدئًا أو شخصًا يريد تجربة مشاهدة النجوم الممتعة والخالية من المتاعب، فإن Celestron NexStar 130SLT يعد خيارًا رائعًا. فهو يوفر بصريات عالية الجودة، وقاعدة بيانات واسعة من الأشياء، ويتضمن ملحقات قيمة لتعزيز تجربة المشاهدة الخاصة بك. لا تفوت هذه الصفقة!

المواصفات الرئيسية: فتحة 130 مم، حامل ثلاثي القوائم فولاذي قابل للتعديل، تحكم يدوي محوسب مُجمَّع مسبقًا، ذراع شوكة سريع التحرير، والعديد من الملحقات.

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