المرآة الأولية لتلسكوب ماجلان العملاق على وشك الانتهاء

من المقرر أن يتم إنشاء الجزء السابع والأخير من المرآة الأولية لتلسكوب ماجلان العملاق (GMT)، مما يجعل المشروع أقرب إلى الاكتمال. وستخضع المرآة، التي يبلغ قطرها 27.5 قدمًا ويبلغ ارتفاعها طابقين، لعملية تبريد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة قبل تجهيزها للتلسكوب. ستوفر عملية التصنيع التي تستغرق أربع سنوات لـ GMT العدد اللازم من أجزاء المرآة لإكمال سطح تجميع الضوء الذي تبلغ مساحته 4,155 قدمًا مربعًا، مما يجعلها أكبر بصريات تم إنتاجها في العالم وأكثرها تحديًا على الإطلاق.

سيكون تلسكوب ماجلان العملاق أول تلسكوب كبير للغاية يتم الانتهاء من مجموعة المرايا الأساسية الخاصة به. وبفضل قدرته على جمع الضوء وكفاءته ودقة الصورة، من المتوقع أن يحقق التلسكوب اكتشافات رائدة في مختلف مجالات علم الفلك. ووفقا لريبيكا بيرنشتاين، كبيرة العلماء في GMT، فإن قدرات التلسكوب ستسمح للباحثين بدراسة الكواكب بدقة مكانية والطيفية عالية. وسيكون هذا أمرًا حاسمًا في تحديد تكوين الكوكب، ووجود الماء السائل، وإمكانية الحياة.

وأعرب بويل جانوزي، مدير مرصد ستيوارد ورئيس قسم علم الفلك، عن سعادته بقرب الانتهاء من هذا المرصد الرائد وأكد على التأثير الكبير الذي سيكون له على الاكتشافات المستقبلية.

مصادر:

– أخبار التكنولوجيا الأيرلندية (لم يتم توفير عنوان URL، ومصدر الاقتباسات والمعلومات الإضافية)