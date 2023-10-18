منطقة مجهولة: الكائن الحصري الموجود في خلايا الثدييات

حقق الباحثون اكتشافًا رائدًا في خلايا الثدييات من خلال تحديد حجرة تسمى الحصرية. تتكون هذه الحجرة المكتشفة حديثًا، والموجودة في بلازما الخلية، من حلقات الحمض النووي التي تسمى البلازميدات. يمكن أن تأتي هذه البلازميدات من مصادر مختلفة، بما في ذلك خارج الخلية ومن التيلوميرات، وهي الأطراف المغطاة للكروموسومات. من المهم ملاحظة أن البلازميدات الموجودة في المادة الحصرية لا تحتوي على مخططات للبروتينات.

كشفت الدراسة، التي قادتها روث كروشفيسكي من معهد الكيمياء الحيوية في ETH زيورخ، أن الإكسولوسوم يعمل كوظيفة رئيسية لحماية الكروموسومات في الخلايا. يعمل الجسم الحصري كآلية للخلايا للتمييز بين الحمض النووي الخاص بها الذي لا تزال هناك حاجة إليه والحمض النووي الأجنبي الذي لم تعد هناك حاجة إليه. يمكن لحلقات الحمض النووي التي لا يمكن فصلها أن تندمج في الكروموسومات أو تعطل فسيولوجيا الخلية عن طريق ترجمتها إلى بروتينات.

ويعتقد الباحثون أن هذا الاستثناء يمكن أن يلعب دورًا في الذاكرة المناعية الخلوية. تمت دراسة بروتين خاص يرتبط بالحمض النووي في بلازما الخلية لسنوات ومن المعروف أنه يرتبط بحلقات الحمض النووي أيضًا. قد يؤدي هذا البروتين إلى إطلاق سلسلة من الإشارات في الخلايا، مما يؤدي إلى إنتاج وإطلاق مواد رسولية التهابية. يمكن أن تؤدي هذه الإشارة المطولة إلى تضليل الجهاز المناعي وجعله يعتقد أن هناك عدوى مستمرة، مما قد يؤدي إلى استجابات مناعية ذاتية مثل الذئبة الحمامية الجهازية.

يُعتقد أن هذا الاستثناء يعود إلى التطور المبكر عندما ظهرت حقيقيات النوى. يُقترح أن يكون الاستبعاد قد تم تطويره كوسيلة لتنظيم وحماية الحمض النووي على شكل حلقة من اندماج الكائنات الحية المختلفة. في حين أن الغلاف الحصري يشبه غلاف نواة الخلية، إلا أنه أبسط بكثير مع وجود فجوات لا تُرى إلا في المراحل الأولى من تكوين الغلاف النووي. لا تزال الأسباب الكامنة وراء تغليف البلازميدات في غلاف غشائي غير مكتمل غير واضحة.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم أسرار الاستبعاد، بما في ذلك كيفية تغير الحمض النووي البلازميد والعوامل التي تحدد ترسب البلازميد في الاستبعاد. تفتح هذه الحجرة المكتشفة حديثًا إمكانيات لاستكشاف الآليات الخلوية وآثارها على الأمراض والاستجابات المناعية.

مصادر:

– ETH زيوريخ