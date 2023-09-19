يمكن تحييد البروتينات البكتيرية التي تضر المحاصيل باستخدام الجسيمات النانوية، وفقا للباحثين

حقق باحثون من جامعة ديوك تقدمًا كبيرًا في فهم كيفية تسبب بعض البروتينات البكتيرية الضارة، المعروفة باسم AvrE/DspE، في حدوث أمراض في المحاصيل. وقد وجد أن هذه البروتينات تخلق قنوات في النباتات، مما يؤدي إلى الإصابة بالعدوى. ومع ذلك، وباستخدام تنبؤات الذكاء الاصطناعي، اكتشف فريق البحث جسيمات نانوية يمكنها سد هذه القنوات، مما يمنع البكتيريا بشكل فعال من التسبب في الضرر. وهذا الاكتشاف لديه القدرة على إنقاذ الاقتصاد العالمي بقيمة 220 مليار دولار يتم فقدانها سنويًا بسبب أمراض النباتات.

لأكثر من عقدين من الزمن، كان عالم الأحياء شينغ يانغ هي وفريقه يدرسون الجزيئات التي تستخدمها مسببات الأمراض النباتية لإحداث الأمراض في مختلف المحاصيل. وكانت عائلة واحدة من البروتينات المحقونة، AvrE/DspE، ذات أهمية خاصة. وقد وجد أن هذه البروتينات تعمل على تثبيط الجهاز المناعي للنباتات وتسبب ظهور بقع داكنة مشبعة بالماء على الأوراق، مما يشير إلى الإصابة. وعلى الرغم من أهميتها، ظلت العديد من الأسئلة حول كيفية عمل هذه البروتينات دون إجابة.

ولمعالجة هذه المشكلة، لجأ الباحثون إلى برنامج كمبيوتر يسمى AlphaFold2، والذي يستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالشكل ثلاثي الأبعاد للبروتينات. كشفت الخرائط ثلاثية الأبعاد التي تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر لبروتينات AvrE/DspE عن شكل يشبه القش مع ساق أسطواني. وقد دفع هذا الباحثين إلى افتراض أن هذه البروتينات قد تخلق قنوات لإحداث ثقب في أغشية الخلايا النباتية والوصول إلى داخل النبات.

وأظهر المزيد من الفحص أن اللب الداخلي لبنية البروتين له ميل خاص للمياه، مما يشير إلى أنه يمكن أن يخلق قناة مائية داخل النبات. ولاختبار هذه الفرضية، أضاف الباحثون قراءات الجينات للبروتينات البكتيرية إلى بيض الضفادع، ولاحظوا أن البيض ينتفخ وينفجر عند تعرضه لمحلول ملحي مخفف.

لنزع سلاح هذه البروتينات البكتيرية، قام الباحثون بتجربة جسيمات نانوية كروية صغيرة تسمى PAMAM dendrimers. ومن خلال اختبار جزيئات مختلفة الحجم، تمكنوا من تحديد جزيء يمكن أن يمنع بروتين القناة المائية الذي تنتجه البكتيريا ويمنع العدوى.

هذا الاختراق له آثار كبيرة على الزراعة لأنه يوفر طريقة محتملة لتحييد البروتينات البكتيرية الضارة والوقاية من الأمراض النباتية. إن استخدام الجسيمات النانوية لسد القنوات التي تخلقها هذه البروتينات يمكن أن يؤدي إلى وفورات اقتصادية كبيرة وضمان الأمن الغذائي العالمي.

مصادر:

– الطبيعة: https://www.nature.com/articles/s41586-021-03806-5