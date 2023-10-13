حلقات الأشجار القديمة تكشف أدلة على حدث التوهج الشمسي الضخم

وجد الباحثون دليلا على أكبر حدث للتوهج الشمسي في التاريخ من خلال دراسة حلقات الأشجار القديمة شبه المتحجرة من غابة في جبال الألب الفرنسية الجنوبية. من خلال تحليل حلقات الأشجار وقياس كمية الكربون 14، اكتشف الباحثون شذوذًا كبيرًا: ارتفاع لمدة عام في الكربون 14 حدث قبل 14,300 عام. ولوحظ هذا الشذوذ أيضًا في عينات الجليد المأخوذة من جرينلاند، والتي أظهرت ارتفاعًا في النظائر المشعة للبريليوم خلال نفس الفترة. التفسير الوحيد المعروف للزيادة المفاجئة في العناصر المشعة هو التوهج الشمسي، لكنه ذو أبعاد أسطورية حقًا.

لم يتم ملاحظة توهجات شمسية بهذا الحجم من قبل، حيث أن تاريخنا المسجل للنشاط الشمسي قصير نسبيًا. ومن خلال دراسة حلقات الأشجار وعينات الجليد، يمكن للعلماء الحصول على فهم أفضل لسلوك الشمس في الماضي. من الضروري فهم سلوك الشمس في الماضي للتنبؤ بدقة بالعواصف الشمسية المستقبلية والاستعداد لها.

حدث أقوى توهج شمسي مسجل في عام 1859، والمعروف باسم حدث كارينغتون. تسبب هذا الحدث في ظهور الشفق القطبي في أقصى الجنوب حتى كوبا، وأفاد مشغلو التلغراف أنهم تلقوا صدمات كهربائية بسبب الطاقات الكهرومغناطيسية الشديدة التي تنتجها العاصفة. لا بد أن حدث التوهج الشمسي الذي وقع قبل 14,300 عام كان أقوى بعشر مرات على الأقل لتوليد الكمية المسجلة من الكربون 14.

العواصف الشمسية الشديدة مثل هذه يمكن أن يكون لها آثار كارثية على الأرض. يمكن أن تلحق الضرر بالمحولات في شبكات الكهرباء، مما يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة. يمكن أيضًا أن تتعرض الأقمار الصناعية المستخدمة للملاحة والاتصالات لأضرار دائمة. علاوة على ذلك، يتعرض رواد الفضاء لخطر التعرض للإشعاع الشديد خلال مثل هذه الأحداث.

ومن خلال دراسة حلقات الأشجار القديمة وفهم تاريخ التوهجات الشمسية، يمكن للعلماء التنبؤ بشكل أفضل بالموعد المحتمل لحدوث العاصفة القادمة والاستعداد لتأثيراتها المحتملة. إن اكتشاف أكبر حدث للتوهج الشمسي في التاريخ يسلط الضوء على أهمية إجراء المزيد من الأبحاث في هذا المجال لحماية التكنولوجيا والبنية التحتية لدينا من العواصف الشمسية المستقبلية.

مصادر:

- دراسة أجراها إدوارد بارد، أستاذ المناخ وتطور المحيطات، كوليج دو فرانس وCEREGE

- الدراسة شارك في تأليفها تيم هيتون، أستاذ الإحصاء التطبيقي بجامعة ليدز