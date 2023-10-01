اكتشاف أحفورة ضخمة لعنكبوت الباب المسحور في أستراليا

حقق العلماء اكتشافًا مهمًا في أستراليا، حيث كشفوا عن حفرية ضخمة لعنكبوت الباب المسحور. يلقي هذا الاكتشاف الضوء على تاريخ وأنماط انقراض هذه العناكب القديمة في المنطقة. تم العثور على الحفرية في منطقة التابلاند الوسطى في نيو ساوث ويلز وهي ثاني أكبر حفرية عنكبوتية تم اكتشافها على الإطلاق.

ويبلغ حجم العنكبوت، المسمى Megamonodontium mccluskyi، أكثر من خمسة أضعاف حجم أقاربه المعاصرين. هذه النتيجة مهمة بشكل خاص لأن السجل الأحفوري للعناكب الأسترالية ضئيل. في الواقع، تم العثور على حفرية واحدة فقط لعنكبوت mygalomorph في أستراليا. إن ندرة هذه الحفريات جعلت من الصعب على العلماء فهم التاريخ التطوري لهذه المجموعة من العناكب.

وأوضح ماثيو ماكاري، عالم الحفريات في جامعة نيو ساوث ويلز، أهمية هذا الاكتشاف. وذكر أنه تم العثور سابقًا على أربع حفريات عنكبوت فقط في أستراليا. توفر الحفرية المكتشفة حديثًا معلومات قيمة حول انقراض العناكب وتسد فجوة في فهمنا. تم العثور الآن على أقرب الكائنات الحية لهذه الحفرية في الغابات الرطبة الممتدة من سنغافورة إلى بابوا غينيا الجديدة. يشير هذا إلى أن المجموعة كانت تسكن في السابق بيئات مماثلة في البر الرئيسي لأستراليا ولكنها انقرضت عندما أصبحت البلاد أكثر جفافًا.

يحمل Megamonodontium mccluskyi تشابهًا مع عناكب الباب المسحور ذات الأقدام الفرشاة الموجودة في غرب نيو ساوث ويلز. ويقدر عمر الحفرية بما بين 11 إلى 16 مليون سنة. تم تسمية العنكبوت المتحجر على اسم الدكتور سيمون مكلوسكي، العالم الذي قام بالاكتشاف. هذه النتيجة هي نتيجة للجهود التعاونية التي بذلها علماء من الجامعة الوطنية الأسترالية، وجامعة كاليفورنيا، وجامعة نيو ساوث ويلز.

تتمتع الحفرية بأهمية عالمية لأنها ليست فقط أكبر عنكبوت متحجر تم العثور عليه في أستراليا ولكنها أيضًا أول حفرية لعائلة Barychelidae يتم اكتشافها في جميع أنحاء العالم. تعتبر عناكب الباب المسحور ذات الأقدام الفرشاة مجموعة متنوعة من العناكب، وتعد أستراليا حاليًا موطنًا لعشرة أجناس من هذه العناكب. ومع ذلك، فإنها لا تصبح في كثير من الأحيان حفريات بسبب سلوكها في الحفر.

أصبحت الحفرية الآن جزءًا من مجموعة علم الحفريات بالمتحف الأسترالي، مما يتيح إجراء المزيد من الأبحاث حول العناكب القديمة. ومن المثير للاهتمام أن موقع الاكتشاف، McGraths Flat بالقرب من Gulgong، كان أيضًا المكان الذي تم فيه العثور مؤخرًا على عنكبوت قافز متحجر. يفتح هذا الاكتشاف احتمالات لإجراء المزيد من الدراسات حول عناكب ما قبل التاريخ في المنطقة.

مصادر:

– المقال المصدر الأصلي : [المصدر]

- مجلة علم الحيوان لجمعية لينيان [المصدر]