أسماك ما قبل التاريخ توفر نظرة ثاقبة لتطور الجمجمة

كشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة Nature أن سمكة أحفورية عمرها 455 مليون سنة، Eriptychius americanus، قدمت رؤى مهمة حول تطور جماجم الفقاريات. استخدم باحثون من جامعة برمنغهام ومركز ناتوراليس للتنوع البيولوجي ومتحف التاريخ الطبيعي التصوير المقطعي المحوسب لإعادة إنشاء تمثيل ثلاثي الأبعاد مفصل لجمجمة السمكة. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء عملية إعادة بناء شاملة لهذه العينة، التي تم جمعها في الأربعينيات من القرن العشرين والموجودة في المتحف الميداني للتاريخ الطبيعي.

وجدت الدراسة أن Eriptychius كان لديه بنية جمجمة فريدة من نوعها تختلف عن أي هيكل فقاري شوهد سابقًا. وبدلاً من أن يكون لدى هذه السمكة بنية عظمية أو غضروفية صلبة تغلف الدماغ، كان لدى هذه السمكة غضاريف منفصلة مستقلة تحمي دماغها. يشير هذا الاكتشاف إلى أن تطور الهياكل التي تفصل الدماغ عن أجزاء أخرى من الرأس ربما يكون قد نشأ مع إريبتيخيوس.

وأوضح الدكتور إيفان سانسوم، كبير مؤلفي الدراسة، أهمية هذه النتائج: "هذه نتائج مثيرة للغاية قد تكشف عن التاريخ التطوري المبكر لكيفية حماية الفقاريات البدائية لأدمغتها". كما سلط الضوء على أهمية دراسة مجموعات المتاحف وتطبيق تقنيات جديدة للكشف عن رؤى جديدة حول الكائنات الحية القديمة.

وأكد الدكتور ريتشارد ديردن، المؤلف الرئيسي للدراسة، كيف أتاحت تقنيات التصوير الحديثة للباحثين اكتشاف الحفظ الفريد لرأس السمكة، مما سد فجوة كبيرة في فهمنا لتطور الجمجمة. هذه المعرفة لها آثار على فهم تطور الجمجمة في جميع الفقاريات، بما في ذلك البشر.

تعرض هذه الدراسة قيمة استخدام تقنيات التصوير المتقدمة لتحليل الحفريات واكتساب فهم أعمق للأنواع المنقرضة. كما يسلط الضوء على أهمية المجموعات المتحفية في تقديم عينات قيمة للبحث العلمي.

مصادر:

- ريتشارد ديردن، وآخرون. أقدم قحف عصبي فقاري محفوظ ثلاثي الأبعاد، طبيعة (2023).

- جامعة برمنجهام

تنويه:

أسماك ما قبل التاريخ تسد فجوة 100 مليون سنة في تطور الجمجمة (2023، 20 سبتمبر). تم الاسترجاع في 20 سبتمبر 2023 من Phys.org: https://phys.org/news/2023-09-prehistoric-fish-million-year-gap.html