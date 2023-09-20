تقدم الأسماك الأحفورية القديمة رؤية جديدة لتطور الجماجم الفقارية

زودت سمكة أحفورية عمرها 455 مليون سنة الباحثين بمنظور جديد حول كيفية تطور الفقاريات لحماية أدمغتها، وفقا لدراسة نشرت في مجلة Nature. العينة المعنية هي Eriptychius americanus، وهي سمكة قديمة عديمة الفك تم اكتشافها في كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية. واستخدم الباحثون، من جامعة برمنغهام ومركز ناتوراليس للتنوع البيولوجي في ليدن بهولندا ومتحف التاريخ الطبيعي، التصوير المقطعي المحوسب لإنشاء تمثيل مفصل ثلاثي الأبعاد لجمجمة السمكة.

هذه الدراسة هي الأولى التي تعيد إنشاء جمجمة إريبتيخيوس بشكل شامل، والتي تم جمعها في الأربعينيات، ووصفت في الأصل في الستينيات، وهي موجودة حاليًا في المتحف الميداني للتاريخ الطبيعي في شيكاغو. كشف البحث الممول من مؤسسة Leverhulme Trust أن Eriptychius كان لديه غضاريف منفصلة مستقلة تغطي الدماغ، على عكس الأنواع اللاحقة التي كان لها قفص غضروفي مرتبط بالكامل. يشير هذا إلى أن التطور المبكر للهياكل التي تفصل الدماغ عن أجزاء الرأس الأخرى ربما يكون قد بدأ مع إريبتيخيوس.

وأعرب الدكتور إيفان سانسوم، المحاضر الأول في علم الأحياء القديمة بجامعة برمنغهام وكبير مؤلفي الدراسة، عن سعادته بالنتائج، مشيرًا إلى أنها قد تكشف عن التاريخ التطوري المبكر لكيفية حماية الفقاريات البدائية لأدمغتها. وأكد الدكتور ريتشارد ديردن، المؤلف الرئيسي للدراسة وزميل أبحاث ما بعد الدكتوراه في مركز ناتوراليس للتنوع البيولوجي، على أهمية هذا الاكتشاف، مشيرًا إلى أنه يسد فجوة كبيرة في فهم تطور الجمجمة في جميع الفقاريات، بما في ذلك البشر.

تسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية مجموعات المتاحف وتطبيق تقنيات التصوير الجديدة في دراسة العينات القديمة. وباستخدام التصوير المقطعي المحوسب، تمكن العلماء من الكشف عن رؤى جديدة حول تطور جماجم الفقاريات. توفر النتائج معلومات قيمة حول المراحل المبكرة لحماية الدماغ في الفقاريات البدائية وتساهم في فهمنا للتاريخ التطوري لهذه الميزة التشريحية الحاسمة.

مصادر:

- طبيعة

- جامعة برمنجهام

– مركز التنوع البيولوجي الطبيعي

- متحف التاريخ الطبيعي