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التعلم الآلي يتيح التنبؤ بتفاعلات الخلايا الفردية مع العلاجات

Byمامفو بريشيا

أكتوبر 4، 2023
التعلم الآلي يتيح التنبؤ بتفاعلات الخلايا الفردية مع العلاجات

قام خبراء من ETH Zurich وجامعة زيورخ ومستشفى جامعة زيورخ بتطوير نهج للتعلم الآلي يسمى CellOT يمكنه التنبؤ بكيفية تفاعل الخلايا الفردية مع علاجات معينة. توفر هذه الطريقة المبتكرة الأمل في تشخيصات وعلاجات أكثر دقة.

في المعركة ضد السرطان، يعد فهم سلوك الخلايا الفردية تجاه الدواء أمرًا بالغ الأهمية. يتيح نهج التعلم الآلي الجديد فهمًا دقيقًا لتغيرات الخلايا وتأثيرات الأدوية، متجاوزًا الطرق السابقة من حيث الدقة والفروق الدقيقة.

تقليديًا، يُعرف تأثير الدواء فقط كمتوسط ​​إحصائي لعدد أكبر من الخلايا. ومع ذلك، قد لا يتمكن هذا النهج من اكتشاف بعض الخلايا السرطانية التي تنجو من الدواء بسبب طبيعتها أو مقاومتها المكتسبة. تتعرف طريقة CellOT على التفاعلات المميزة التي يمكن أن تحدثها الخلايا الفردية تجاه الدواء ضمن عدد أكبر من السكان، مما يتيح علاجات أكثر فعالية للسرطان.

من خلال فهم كيفية تفاعل كل خلية مع الاضطرابات مثل الأدوية، يمكن لـ CellOT وصف حساسية أو مقاومة الخلايا الفردية والتنبؤ بها. هذه المعرفة ضرورية لتطوير أساليب واستراتيجيات علاجية جديدة.

لقد أثبت الباحثون أن طريقة CellOT لا تعمل فقط على الخلايا السرطانية، ولكن أيضًا على الخلايا المسببة للأمراض الأخرى، كما هو الحال في حالة الذئبة الحمامية، وهو أحد أمراض المناعة الذاتية.

أحد الابتكارات الرئيسية لـ CellOT هو القدرة على التنبؤ. يمكن لطريقة التعلم الآلي تقييم بيانات قياس الخلايا الموجودة والتنبؤ بكيفية استجابة الخلايا الفردية للاضطرابات التي لم يتم قياسها بعد في المختبر. وهذا يتيح علاجات أكثر استهدافًا وشخصية.

بشكل عام، تفتح طريقة CellOT إمكانيات جديدة لفهم وتوقع تفاعلات الخلايا الفردية مع العلاجات، مما يوفر الأمل في تحسين التشخيص والعلاجات في المستقبل.

المصدر: طرق الطبيعة (2023) | دوى: 10.1038/s41592-023-01969-x

By مامفو بريشيا

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