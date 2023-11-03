تحول نموذجي في الترميم: احتضان دور الحيوانات العاشبة

في إطار السعي إلى استعادة النظم البيئية المتدهورة من خلال إعادة الغطاء النباتي، تكشف دراسة رائدة عن خطأ بالغ الأهمية في معظم مشاريع الاستعادة ــ الفشل في إدارة الحيوانات العاشبة التي تأكل النباتات. يسلط المسح، الذي يحلل ما يقرب من 2,600 جهود ترميم عبر مختلف النظم البيئية، الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة التهديد الذي تشكله الحيوانات العاشبة على النباتات الصغيرة.

لا يمكن تجاهل ضعف النباتات الصغيرة أمام الحيوانات العاشبة. تعتبر هذه النباتات بمثابة علاجات لا تقاوم بالنسبة للرعاة، مما يؤدي غالبًا إلى تدميرها. ويؤكد البروفيسور بريان سيليمان، الخبير في بيولوجيا الحفاظ على الحياة البحرية بجامعة ديوك، على أهمية حماية النباتات في مراحلها الأولى. إن الفشل في القيام بذلك لا يعيق جهود الترميم فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى تكاليف أعلى.

تشير الأبحاث إلى أن استبعاد الحيوانات العاشبة أو السيطرة عليها مؤقتًا يمكن أن يؤدي إلى تسريع عملية التعافي بشكل كبير، وتحسين النتائج، وخفض التكاليف. إن إدخال الحيوانات المفترسة لإبقاء تجمعات الحيوانات العاشبة تحت السيطرة أو تركيب الحواجز حتى تصبح المزروعات أقل عرضة للخطر، يمكن أن يزيد من إعادة نمو النباتات بمعدل 89٪. وتدعو هذه الرؤية إلى نقلة نوعية في ممارسات الترميم.

وتلفت الدراسة، التي أجراها تشيانج هي من جامعة فودان وتشانجلين شو، الانتباه إلى الحاجة الملحة لمعالجة هذه المشكلة، خاصة في المناطق الأكثر دفئًا وجفافًا حيث يكون تأثير الحيوانات العاشبة أكثر وضوحًا. يساهم انخفاض الحيوانات المفترسة، مثل الذئاب والأسود وأسماك القرش، التي سيطرت تاريخياً على أعداد الحيوانات العاشبة، في زيادة ضغط الرعي ويمنع توسع الغطاء النباتي.

يقترح الباحثون تبني الافتراس الطبيعي كوسيلة فعالة من حيث التكلفة وفعالة لتعزيز التنوع النباتي واستعادة النظام البيئي. ويشبه البروفيسور سيليمان هذا النهج بـ"خدعة البستنة الجديدة" التي لديها القدرة على مضاعفة إنتاجية النباتات. بمجرد إنشاء النباتات، تلعب الحيوانات العاشبة دورًا حاسمًا في الحفاظ على تنوع النظام البيئي للنبات ووظيفته.

تتطلب هذه الرؤية الجديدة لاستعادة النظام البيئي إعادة تقييم الأساليب الحالية واتباع نهج أكثر شمولية يأخذ في الاعتبار الحيوانات المفترسة والفرائس. ومن خلال السماح لمزيد من الحيوانات المفترسة بالدخول إلى النظم البيئية أو استعادة أعدادها، يمكننا تشجيع نمو الغطاء النباتي والتخفيف بشكل فعال من التحديات التي تفرضها طرق الاستعادة التقليدية. لقد حان الوقت لاحتضان دور الحيوانات العاشبة في عملية الترميم.

أسئلة وأجوبة

لماذا تعتبر إدارة الحيوانات العاشبة مهمة في مشاريع الترميم؟

تعد إدارة الحيوانات العاشبة أمرًا بالغ الأهمية في مشاريع الترميم لأنها تشكل تهديدًا كبيرًا للنباتات الصغيرة. يمكن أن يؤدي الفشل في السيطرة على الحيوانات العاشبة إلى تدمير هذه النباتات، مما يعيق جهود الترميم وتكبد تكاليف أعلى.

كيف يمكن إدارة الحيوانات العاشبة في مشاريع الترميم؟

يمكن إدارة الحيوانات العاشبة في مشاريع الترميم عن طريق إدخال الحيوانات المفترسة لإبقاء تجمعات الحيوانات العاشبة تحت السيطرة أو تركيب حواجز حتى يتم إنشاء المزروعات وأقل عرضة للخطر. ومن الممكن أن تؤدي هذه التدابير إلى تسريع عملية التعافي وتحسين النتائج وخفض التكاليف بشكل كبير.

ما هو دور الحيوانات العاشبة بعد تكوين النباتات؟

بمجرد إنشاء النباتات، تلعب الحيوانات العاشبة دورًا حاسمًا في الحفاظ على تنوع النظام البيئي للنبات ووظيفته. فهي تساهم في الصحة العامة وتوازن النظام البيئي، مما يضمن استدامة مجموعات النباتات.