الكيمياء المائية في الكواكب المصغرة الكربونية: تركيب المواد العضوية قبل الحيوية

تلعب الكيمياء المائية دورًا حاسمًا في تكوين المادة العضوية قبل الحيوية داخل الكواكب المصغرة الكربونية. هذه الأجرام السماوية، التي يُعتقد أنها تشكلت في المراحل الأولى من النظام الشمسي، لديها القدرة على توفير اللبنات الأساسية للحياة للأجرام الكوكبية الأخرى، بما في ذلك الأرض.

وفي دراسة حديثة، قام الباحثون بالتحقيق في تكوين فيتامين ب 3، المعروف أيضًا باسم حمض النيكوتينيك، داخل هذه الكواكب المصغرة. فيتامين ب3 هو مقدمة مهمة للإنزيم المساعد NAD(P)(H)، وهو ضروري لعملية التمثيل الغذائي لجميع أشكال الحياة المعروفة.

واقترح الباحثون آلية تفاعل جديدة تعتمد على التجارب السابقة في هذا المجال. يتضمن تخليق فيتامين ب3 مزيجًا من سلائف السكر، مثل جليسرالديهيد أو ثنائي هيدروكسي أسيتون، مع الأحماض الأمينية مثل حمض الأسبارتيك أو الأسباراجين. تحدث هذه التفاعلات في محلول مائي دون وجود الأكسجين أو العوامل المؤكسدة الأخرى.

لمحاكاة الظروف داخل الكواكب المصغرة الكربونية، افترض الباحثون أن كثافة الصخور تبلغ 3 جم/سم0.2، ومسامية 0.917، وكثافة جليد تبلغ 100 جم/سمXNUMX تملأ المسام. تم إجراء عمليات المحاكاة عند ضغط XNUMX بار.

تمت مقارنة نتائج عمليات المحاكاة مع الكميات المقاسة من حمض النيكوتينيك في العينات التي تم جمعها من مصادر مختلفة، بما في ذلك كوندريت CI Orgeil، والعديد من كوندريت CM2 في القطب الجنوبي، وكوندريت C2 غير المجمع في بحيرة تاجيش. تم أيضًا أخذ نوع طريقة الاستخراج المستخدمة، مثل الماء الساخن، أو الموجات فوق الصوتية بالماء البارد، أو حمض الهيدروكلوريك المتحلل، أو حمض الفورميك، في الاعتبار.

توفر الدراسة رؤى قيمة حول إمكانات الكيمياء المائية داخل الكواكب المصغرة الكربونية لتصنيع المواد العضوية قبل الحيوية. إن فهم هذه العمليات يمكن أن يساعد في تسليط الضوء على أصول الحياة وتوزيع العناصر الأساسية في جميع أنحاء الكون.

مصادر:

- المعلومات الداعمة في الجدول S1.