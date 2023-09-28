مسح ما قبل الطيار يكشف عن العشرات من المجرات المرشحة فائقة الانتشار

قامت دراسة حديثة أجراها علماء الفلك في جامعة أستراليا الغربية ومؤسسات أخرى بفحص 78 مجرة ​​محتملة فائقة الانتشار (UDGs) في مجموعة Eridanus الفائقة باستخدام بيانات من المسح التجريبي المسبق لـ WALLABY. تتميز المجرات فائقة الانتشار بكثافتها المنخفضة بشكل استثنائي، وبعضها بحجم مجرة ​​درب التبانة ولكنها تحتوي على حوالي 1٪ فقط من نجومها. سعى الباحثون إلى فهم سبب عدم تمزق هذه المجرات الخافتة والكبيرة بسبب قوى المد والجزر لمجموعاتها المضيفة.

يركز مسح WALLABY، وهو جزء من مصفوفة مصفوفة الكيلومتر المربع الأسترالية (ASKAP)، على مراقبة الهيدروجين المحايد (HI) في الكون المحلي. في هذه الدراسة التمهيدية، قام الفريق بتحليل بيانات من SMUDGes (قياس منهجي للمجرات فائقة الانتشار) للتحقيق في مرشحات UDG في مجموعة Eridanus الفائقة، والتي تتكون من مجموعات من المجرات التي قد تندمج في النهاية لتشكل عنقودًا.

من خلال فحص الخصائص الفيزيائية لـ 78 مرشحًا لـ UDG من كتالوج SMUDGes، حدد الباحثون ستة منها على أنها UDGs محتملة، بينما تم تصنيف البقية على أنها مجرات قزمة منخفضة السطح (LSB). معظم المجرات في العينة كان لها أنصاف أقطار أقل من 4,900 سنة ضوئية، وكانت منخفضة الكتلة (أقل من 100 مليون كتلة شمسية)، وكان لونها أحمر في الغالب.

وكانت إحدى النتائج الرئيسية هي أنه تم اكتشاف الهيدروجين المحايد في واحدة فقط من المجرات التي تمت دراستها، مما يشير إلى انخفاض معدل اكتشاف HI في المجرات UDGs. اقترح الباحثون أنه يمكن توقع ما يقرب من 22 اكتشافًا للهيدروجين المحايد في مسح WALLABY الكامل، مع احتمالية أكبر في بيئات المجموعة المعزولة والفضفاضة.

استكشفت الدراسة أيضًا ما إذا كان تجريد المد والجزر أو ضغط الكبش يمكن أن يفسر تكوين UDGs في مجموعة Eridanus الفائقة. حدد الباحثون مجموعة UDG محتملة ربما تكونت من خلال تسخين المد والجزر أو التفاعل، لكنهم خلصوا إلى أنه من المحتمل أن تكون UDG خلفية وليست جزءًا من مجموعة Eridanus.

من الضروري إجراء مزيد من التحقيقات حول مجموعات التنمية العمرانية للكشف عن الآليات الكامنة وراء تشكيلها وإلقاء الضوء على طبيعتها الغامضة.

المصدر: arXiv (DOI: 10.48550/arxiv.2309.11799)

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– أرخايف