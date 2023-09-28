تستعد منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) لبعثات فضائية جديدة

قدم رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)، إس. سوماناث، مؤخرًا تحديثات حول المهام الفضائية القادمة للوكالة. وذكر أن مركبة براغيان، وهي جزء من مهمة شاندرايان-3 القمرية، قد أكملت أهدافها المقصودة وأن وضع السكون الحالي لا يدعو للقلق. وأوضح سوماناث أن المركبة قد لا "تستيقظ" إذا تضررت أجهزتها الإلكترونية بسبب درجات الحرارة شديدة البرودة على القمر.

تستعد ISRO الآن لإطلاق القمر الصناعي XPoSat، أو القمر الصناعي لقياس استقطاب الأشعة السينية، والذي من المقرر أن يتم في نوفمبر أو ديسمبر. ستركز هذه المهمة على دراسة الثقوب السوداء والسدم والنجوم النابضة. بالإضافة إلى ذلك، تخطط الوكالة لإطلاق القمر الصناعي المناخي INSAT-3DS في ديسمبر، يليه إطلاق مركبة إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة (SSLV) D3 في نوفمبر أو ديسمبر. إن مهمة رادار الفتحة الاصطناعية NASA-ISRO (NISAR) في طريقها أيضًا إلى الإطلاق في فبراير من العام المقبل.

ذكر سوماناث أيضًا الإطلاق التجريبي القادم لمركبة اختبار المركبة الفضائية لمهمة جاجانيان، D1، والمقرر إجراؤها في أكتوبر.

تسلط هذه المهام الضوء على التزام ISRO بتعزيز البحث العلمي والاستكشاف في الفضاء. على الرغم من النكسات المحتملة، مثل الوضع الحالي للمركبة الجوالة براغيان، تظل الوكالة ثابتة في سعيها لتحقيق اكتشافات جديدة والتقدم التكنولوجي.

المصدر: مقال يستند إلى معلومات من رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)، س. سوماناث، خلال مؤتمر صحفي في منطقة جير سومناث بولاية جوجارات.