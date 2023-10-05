نموذج جديد للحياة الحديثة في دابولي: قرية إندرادهانو

أطلقت شركة PPROM Developers، وهي شركة عقارية مرموقة، مؤخرًا قرية Indradhanu، وهو أكبر مشروع بلدة صغيرة في مدينة دابولي الهادئة بولاية ماهاراشترا. تهدف قرية إندرادهانو، التي تبلغ مساحتها 12.5 فدانًا، إلى إعادة تعريف الحياة العصرية من خلال المزج بسلاسة بين وسائل الراحة الحضرية وهدوء الطبيعة.

تم تصميم Indradhanu Village لتزويد السكان بأسلوب حياة مريح وفاخر في بيئة هادئة، ويقدم مجموعة متنوعة من الأكواخ المصممة بأناقة المكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو 1 غرف نوم. تم إنشاء كل بنغل بعناية، ويضم غرفًا فسيحة ومساحات حديقة جميلة توفر أقصى قدر من الضوء الطبيعي والتهوية.

تقع قرية إندرادهانو وسط المساحات الخضراء المورقة والمناظر الطبيعية التي تم الحفاظ عليها بدقة، وهي ملاذ بعيدًا عن صخب الحياة في المدينة. وقد تم تجهيز البلدة بنادٍ وحمام سباحة وصالة للألعاب الرياضية ومنطقة لعب مخصصة للأطفال، مما يسمح للمقيمين بالمشاركة في الأنشطة الترفيهية داخل مجتمعهم.

يعد الأمن أولوية قصوى في قرية إندرادهانو، مع مجتمع مسور آمن يوفر الأمن على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ومراقبة الدوائر التلفزيونية المغلقة. بالإضافة إلى ذلك، تلتزم البلدة بمبادئ فاستو، مما يعزز الإيجابية والانسجام داخل المنازل.

لا تقتصر قرية إندرادهانو على توفير السكن فحسب، بل تقدم مجموعة رائعة من وسائل الراحة التي تعزز حياة السكان. تتميز البلدة بمرافق الصحة مثل شرفة المراقبة وصالة ألعاب رياضية مفتوحة للاسترخاء والرفاهية. كما أنها تضمن السلامة وراحة البال من خلال خدمات الإسعاف ومجموعة الإسعافات الأولية المجهزة تجهيزًا جيدًا. بالنسبة لأولئك الذين يعيشون أسلوب حياة نشط، يتوفر مسار للركض في المبنى. يتم أيضًا إعطاء الأولوية للراحة، حيث تم تصميم وسائل الراحة اليومية لراحة السكان.

آر. يتصور سانديب ناريش جوشي، مدير ومؤسس مجموعة شركات PPROM، قرية إندرادهانو باعتبارها تجربة معيشية نابضة بالحياة. ويؤكد على الاهتمام الدقيق بكل التفاصيل في التصميم، مما يضمن تمتع السكان بأسلوب حياة متناغم وملون.

مع استمرار دابولي في جذب الأفراد الذين يبحثون عن أسلوب حياة هادئ، تبرز قرية إندرادهانو كخيار رئيسي لأولئك الذين يتطلعون إلى تسمية هذا المنزل الجنة الهادئ. بفضل مناظرها الطبيعية الواسعة وتصميمها المدروس ووسائل الراحة الحديثة والالتزام برفاهية السكان، تضع قرية إندرادهانو معيارًا جديدًا للمعيشة السكنية في دابولي.

مصادر:

- مطورو PPROM