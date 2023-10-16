بطاريات الزنك الهوائية: مستقبل تخزين الطاقة

مع تزايد اعتمادنا على البطاريات، تزداد الحاجة أيضًا إلى حلول مستدامة وذات جودة أفضل. قام باحثون من جامعة إديث كوان بتطوير بطارية زنك-هواء جديدة رخيصة الثمن وآمنة وعالية الكفاءة. تم استبدال بطاريات الزنك ببطاريات الليثيوم أيون في التسعينيات، لكنها الآن تعود من جديد بسبب قدرتها على تحمل التكاليف ومزايا السلامة.

بالمقارنة مع بطاريات الليثيوم أيون، يمكن لبطاريات الزنك والهواء تخزين المزيد من الطاقة وتكون أقل عرضة لارتفاع درجة الحرارة واشتعال النيران. ويوضح الدكتور محمد رضوان أزهر، المهندس الكيميائي في وحدة التحكم الإلكترونية، أن بطاريات الزنك والهواء الجديدة قابلة لإعادة الشحن، على عكس بطاريات الزنك الأولية القديمة التي كانت تستخدم مرة واحدة. هذا الجيل الجديد من البطاريات لديه القدرة على إحداث ثورة في تخزين الطاقة.

تتمتع أستراليا بوضع جيد لإنتاج بطاريات الزنك والهواء، حيث تعد أكبر منتج في العالم لكل من الزنك والليثيوم. يعمل فريق ECU على تطوير بطارية زنك-هواء فعالة يمكنها التنافس مع سعة تخزين الطاقة لبطاريات الليثيوم.

في حين أن البطاريات القابلة لإعادة الشحن أكثر صداقة للبيئة، فهي أيضًا أكثر تعقيدًا بسبب التفاعلات الكيميائية الإضافية التي تنطوي عليها. ومع ذلك، تتمتع بطاريات الزنك والهواء بميزة تخزين حوالي 500 واط/ساعة لكل كيلوغرام، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف بطاريات الليثيوم أيون وعشر مرات أكبر من بطاريات الرصاص الحمضية.

قام باحثو وحدة التحكم الإلكترونية بتحسين تصميم البطارية من خلال الجمع بين الهياكل الكيميائية المختلفة ووضعها في طبقات. الهيكل الأول، المعروف باسم ZIF-67، عبارة عن شبكة موصلة تزود الإلكترونات بالأكسجين. الطبقة الخارجية، المصنوعة من الكوبالت والنيكل والحديد والأكسجين، تكمل الهيكل الأول وتسمح للبطارية بتزويد 1.48 فولت بكفاءة، أي ما يعادل بطارية AA أو AAA.

يمكن للمصنعين ربط خلايا بطارية متعددة لتوفير جهد أعلى لتشغيل الأجهزة الأكبر حجمًا. لن تحل بطاريات الزنك والهواء محل بطاريات الليثيوم بالكامل، لكنها يمكن أن تساعد في تخفيف الطلب العالمي على الليثيوم، وهو مورد محدود.

يدعو باحثو ECU الآن إلى التعاون في الصناعة لزيادة الإنتاج وجعل أستراليا رائدة عالميًا في إنتاج بطاريات الزنك والهواء، مما يقلل الاعتماد على الموارد المحدودة وتطوير حلول تخزين الطاقة المستدامة.

التعاريف:

بطارية الزنك والهواء: نوع من البطاريات التي تستخدم الزنك كالأنود والأكسجين من الهواء ككاثود لتوليد الطاقة الكهربائية.

بطارية ليثيوم أيون: بطارية قابلة لإعادة الشحن تستخدم أيونات الليثيوم للتنقل بين الكاثود والأنود أثناء الشحن والتفريغ.

بطارية الرصاص الحمضية: نوع من البطاريات القابلة لإعادة الشحن، تستخدم التفاعل الكيميائي بين الرصاص وثاني أكسيد الرصاص وحمض الكبريتيك لتوليد الطاقة الكهربائية.

مصادر:

"بطاريات الزنك الهوائية يمكن أن تكون مصدر الطاقة المستقبلي الرخيص والآمن والمستدام" - SciTech Daily

"بطاريات الزنك الهوائية: مراجعة" - mdpi.com