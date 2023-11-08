من المتوقع أن تثير الرياح الشمسية عاصفة شمسية أخرى

قد تكون هناك عاصفة شمسية جديدة في الأفق، وهذه المرة لن تكون ناجمة عن الانبعاثات الكتلية الإكليلية (CMEs). وبدلاً من ذلك، من المتوقع أن تكون الرياح الشمسية سريعة الحركة هي السبب. يأتي ذلك بعد موجة حديثة من النشاط الشمسي أدت بالفعل إلى حدوث عاصفة من فئة G3 وG1 في غضون أسبوع.

وبينما تسبب صدع في المجالات المغناطيسية للأرض في حدوث العاصفة السابقة في 28 أكتوبر، فمن المتوقع أن يكون الاضطراب القادم ناتجًا عن قصف الرياح الشمسية. وفقًا لتقرير صادر عن SpaceWeather، ستدخل الأرض في تيار من الرياح الشمسية سريعة الحركة، الناشئة من ثقب جنوبي في الغلاف الجوي للشمس، مما يؤدي إلى احتمال حدوث عواصف مغنطيسية أرضية بسيطة من فئة G1 يومي 8 و9 نوفمبر.

تثير العاصفة المتوقعة من فئة G1 مخاوف مجموعات مختلفة مثل البحارة والطيارين وطياري الطائرات بدون طيار ومشغلي الراديو الهواة، حيث أن لديها القدرة على التدخل في موجات الراديو وإثارة الشفق. ومع ذلك، فإن تأثير العواصف الشمسية يمكن أن يمتد إلى ما هو أبعد من هذه الاضطرابات المباشرة. وفي الحالات الأكثر خطورة، يمكنها تعطيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وشبكات الهاتف المحمول، وإعاقة الاتصال بالإنترنت، وإتلاف الأقمار الصناعية، والتسبب في فشل شبكة الطاقة، وحتى تعريض الأجهزة الإلكترونية الأرضية للخطر.

إن فهم ومراقبة النشاط الشمسي أمر بالغ الأهمية في التخفيف من آثار مثل هذه العواصف. يقوم مرصد ناسا للديناميكيات الشمسية (SDO)، المجهز بمجموعة من الأدوات، بمراقبة الشمس منذ عام 2010. وهذه الأدوات، بما في ذلك جهاز التصوير الهليوسيزمي والمغناطيسي (HMI)، وتجربة التباين الشديد للأشعة فوق البنفسجية (EVE)، وتصوير الغلاف الجوي تقوم الجمعية (AIA) بجمع بيانات قيمة حول مختلف الظواهر الشمسية، وتقدم رؤى حول سلوك الشمس وتساعد على التنبؤ بالعواصف الشمسية والاستعداد لها.

وبينما نستعد للعاصفة الشمسية القادمة، من الضروري أن نبقى على اطلاع بشأن الاضطرابات المحتملة وأن نتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية أنظمة الاتصالات والبنية التحتية لدينا.

أسئلة وأجوبة

س: ما الذي يسبب العواصف الشمسية؟

ج: يمكن أن تحدث العواصف الشمسية بسبب الانبعاثات الكتلية الإكليلية (CMEs) أو الرياح الشمسية سريعة الحركة.

س: ما هي العواقب المحتملة للعواصف الشمسية؟

ج: يمكن للعواصف الشمسية أن تعطل شبكات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وشبكات الهاتف المحمول، وتعرقل الاتصال بالإنترنت، وتلحق الضرر بالأقمار الصناعية، وتؤدي إلى فشل شبكة الطاقة، وتضر بالإلكترونيات الأرضية.

س: كيف يتم رصد العواصف الشمسية؟

ج: تستخدم منظمات مثل مرصد ناسا لديناميكيات الطاقة الشمسية (SDO) أدوات مثل جهاز التصوير الهليوسيزمي والمغناطيسي (HMI)، وتجربة التباين الشديد للأشعة فوق البنفسجية (EVE)، ومجمع تصوير الغلاف الجوي (AIA) لمراقبة وجمع البيانات المتعلقة بالأنشطة الشمسية. .

س: ما هي الاحتياطات التي يجب اتخاذها أثناء العاصفة الشمسية؟

ج: خلال العاصفة الشمسية، يُنصح بالبقاء على اطلاع بشأن الاضطرابات المحتملة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية أنظمة الاتصالات، واتباع أي إرشادات تقدمها السلطات المعنية.