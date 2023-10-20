يشعر علماء الفلك بالقلق إزاء تأثير أقمار Starlink التابعة لشركة SpaceX على علم الفلك الراديوي. من المقرر أن يصبح مرصد مصفوفة الكيلومتر المربع (SKAO) أقوى تلسكوب راديوي في العالم، لكن العدد المتزايد من مجموعات الأقمار الصناعية يشكل تهديدًا لفعاليته. لدى Starlink بالفعل أكثر من 4,600 قمر صناعي في المدار وتخطط لإطلاق ما يصل إلى 42,000 قمر صناعي آخر. تسبب هذه الأقمار الصناعية، إلى جانب الأبراج المستقبلية من شركات مثل أمازون، تلوثًا ضوئيًا وتتداخل مع عمليات الرصد الأرضية.

اكتشف علماء الفلك الراديوي، الذين أجروا اختبارات أولية باستخدام مجموعة التطوير الهندسي 2 (EDA2) في غرب أستراليا، نتائج مثيرة للقلق. كانت الانبعاثات الصادرة عن أقمار ستارلينك الصناعية أكثر سطوعًا بشكل ملحوظ من الإشارات الفلكية التي اكتشفها SKAO. وتم تحديد نوعين من التلوث: الإشارات المتوقعة بين الأقمار الصناعية والأرض، والانبعاثات غير المقصودة من إلكترونيات الأقمار الصناعية. تتداخل هذه الانبعاثات مع اكتشاف إشارات الفجر الكوني، وهي حقبة حاسمة في تاريخ الكون.

وعلى الرغم من أن SpaceX لا تنتهك أي اتفاقيات دولية، إلا أن التداخل بين إشارات ستارلينك والإشارات الفلكية يجعل دراسة الفجر الكوني أكثر صعوبة. يؤكد مؤلفو الدراسة على ضرورة الحوار بين الشركات الخاصة والهيئات التنظيمية ومجتمع علم الفلك. لا ينبغي تهميش علم الفلك من خلال تصرفات الشركات الخاصة، ويجب اتخاذ تدابير لتحقيق التوازن بين احتياجات الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة العالمي والحفاظ على تقاليد علم الفلك.

في حين أن علم الفلك الراديوي سيواجه صعوبات متزايدة مع نمو مجموعات الأقمار الصناعية، فمن الأهمية بمكان معالجة التأثير على الملاحظات العلمية. ويجب اتخاذ الإجراءات الآن لضمان سماع أصوات علماء الفلك، وأن تطوير مجموعات الأقمار الصناعية يتم بعناية ومراعاة للحفاظ على الأبحاث العلمية المهمة.

مصادر:

- مقال: "كيف تؤثر أقمار Starlink الصناعية التابعة لشركة SpaceX على علم الفلك الراديوي"

– arXiv.org: “تأثيرات كوكبات الأقمار الصناعية على SKAO EDA2”