يطلق تصميم Nerf Blaster 100 سهم في الثانية

ملخص: قام أحد عشاق الأعمال اليدوية بإنشاء مسدس Nerf أوتوماتيكي بالكامل يمكنه إطلاق 100 سهم في الثانية، متجاوزًا ألعاب Nerf القياسية من حيث اللكمة والدقة ومعدل إطلاق النار. يستخدم تصميم الناسف سهامًا نصف طولية، والتي تطير بكفاءة أكبر عند إطلاقها بواسطة ناسفين ذوي قوة عالية. يتم تحميل السهام في مخزن الأسطوانة باستخدام منزلقات تدفعها إلى العجلات أثناء دوران الأسطوانة. كان تحقيق معدل إطلاق نار مرتفع تحديًا، حيث واجه المبدع صعوبات مثل رمي السهام الممزقة والأجزاء المتطايرة من المجلات. ومع ذلك، من خلال التصميم التكراري، يعمل الناسف الآن بسلاسة، حيث تغادر السهام المجلة وترتفع إلى أسفل بسرعة كبيرة. تمت مشاركة مقاطع فيديو تعرض الناسف وهو يعمل، مما يدل على التتابع السريع لإطلاق السهام.

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بالنسبة لعشاق نيرف الذين يبحثون عن تجربة تفجير محسنة، نجح مصمم DIY المعروف باسم [3DprintedLife] في إنشاء ناسف أوتوماتيكي بالكامل يتجاوز حدود ألعاب نيرف القياسية. يهدف هذا التصميم المبتكر إلى تحقيق معدل إطلاق نار رائع يصل إلى 100 سهم في الثانية مع الحفاظ على الدقة والدقة المحسنة.

لتحقيق الأداء المرغوب فيه، يستخدم الناسف استخدام سهام نصف الطول، والتي تُعرف بأنها تظهر خصائص طيران أفضل عند إطلاقها بواسطة ناسفين عالي الطاقة. يتم دفع هذه السهام بواسطة أحزمة تحركها محركات قوية، تشبه آليات قاذفات العجلات. يتم تحميل الذخيرة في مخزن طبلة مزود بمنزلقات تدفع السهام بكفاءة إلى العجلات الدوارة.

ومع ذلك، أثبتت عملية تحقيق معدل إطلاق نار يبلغ 100 سهم في الثانية أنها تمثل تحديًا كبيرًا. واجه المصمم عقبات مثل السهام الممزقة والمجلات التي تطرد الأجزاء أثناء عملية البناء. ومن خلال التكرار الدؤوب وتحسين التصميم، تم التغلب على هذه المشكلات تدريجيًا. والنتيجة هي ناسف يطلق السهام من المجلة بشكل موثوق، ويدفعها إلى الأسفل بسرعات مذهلة.

بالنسبة لأولئك المهتمين باستكشاف تعقيدات تصميم الناسف، تتوفر الملفات عبر OnShape. بالإضافة إلى ذلك، تمت مشاركة مقاطع فيديو توضح قدرات إطلاق النار السريع للمسدس، مما يتيح للمشاهدين فرصة مشاهدة سلسلة مذهلة من السهام التي يتم إطلاقها.

تمت رؤية المزيد من التصميمات والتعديلات لمكبرات نيرف سابقًا، مما يوضح تفاني وإبداع مجتمع نيرف المتحمسين.

مصادر:

– [الحياة ثلاثية الأبعاد]

- يوتيوب (روابط الفيديو غير متوفرة)