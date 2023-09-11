الأحياء الكونية للثقوب السوداء الهائلة

باعتباري عالمة فلك في جامعة أريزونا، فإن أحد مجالات دراستي الرئيسية هو نمو الثقوب السوداء الهائلة. على غرار الطريقة التي تشكلنا بها تربيتنا كأفراد، فإن البيئة التي يوجد فيها ثقب أسود هائل يمكن أن تؤثر أيضًا على نموه.

يحتوي كل ثقب أسود هائل على موطن، يُعرف باسم المجرة المضيفة له، وحي يتكون من مجموعة محلية من المجرات الأخرى. تنمو هذه الثقوب السوداء الهائلة عن طريق استهلاك الغاز الموجود بالفعل داخل المجرة المضيفة لها، وأحيانًا تصبح أثقل بمليارات المرات من شمسنا.

تتوقع الفيزياء النظرية أن الأمر سيستغرق مليارات السنين حتى تنمو الثقوب السوداء إلى أشباه النجوم، وهي أجسام مشرقة وقوية بشكل لا يصدق تستمد طاقتها من الثقوب السوداء. ومع ذلك، اكتشف علماء الفلك أن العديد من الكوازارات تشكلت في إطار زمني أقصر بكثير يبلغ بضع مئات الملايين من السنين.

لقد دفعتني هذه الظاهرة المثيرة للاهتمام المتمثلة في نمو الثقب الأسود بشكل أسرع من المتوقع إلى استكشاف الفضاء المحيط بهذه الثقوب السوداء. أنا مهتم بتحديد ما إذا كانت النجوم الزائفة الأكثر ضخامة تتشكل في مناطق مكتظة بالسكان مع العديد من المجرات الأخرى، أو ما إذا كانت يمكن أن تنمو إلى أحجام هائلة حتى في المناطق المقفرة من الكون.

أحد الجوانب التي كنت أدرسها هو العناقيد المجرية الأولية. العناقيد الأولية هي مجموعات من المجرات التي لم تنهار بعد لتشكل جسمًا واحدًا. وهي تحتوي على مئات المجرات وتتميز بالمجرات المتصادمة والثقوب السوداء المتنامية وكميات هائلة من الغاز التي ستؤدي في النهاية إلى ظهور نجوم جديدة.

تنمو هذه العناقيد الأولية بمعدل أسرع بكثير مما كان يُعتقد في الأصل، مما يمثل لغزًا كونيًا آخر يتعين على علماء الفلك حله. نحن نحاول فهم العلاقة بين التطور السريع للكوازارات والمجموعات الأولية.

لفحص العناقيد الأولية، يحتاج علماء الفلك إلى صور وأطياف لكل مجرة ​​داخل المجموعة الأولية. توفر الصور معلومات حول شكل المجرة وحجمها ولونها، بينما تكشف الأطياف مسافة المجرة عن الأرض بناءً على أطوال موجية محددة من الضوء.

سوف يعزز تلسكوب جيمس ويب الفضائي القادم قدرتنا بشكل كبير على دراسة العناقيد الأولية والكوازارات. وسيسمح لنا هذا التلسكوب المتطور بمراقبة المجرات والثقوب السوداء كما ظهرت قبل مليارات السنين، مما يوفر لمحة عن تطورها المبكر.

أحدثت إحدى الأدوات الخاصة الموجودة في تلسكوب جيمس ويب الفضائي، والتي تسمى مطياف واسع المجال بدون شق، ثورة في البحث عن أحياء المجرات. ويمكنه التقاط أطياف لجميع المجرات ضمن مجال رؤيته في وقت واحد، مما يمكّن علماء الفلك من رسم مدن كونية بأكملها في غضون ساعات قليلة.

تستخدم العديد من المشاريع الجارية تلسكوب جيمس ويب الفضائي لدراسة بيئات النجوم الزائفة. تهدف هذه المشاريع إلى مراقبة النجوم الزائفة والمجرات المجاورة لها من فترة ما يقرب من 800 مليون سنة بعد الانفجار الكبير. من خلال تحليل الضوء المنبعث من الهيدروجين والأكسجين، يمكن لعلماء الفلك تحديد مواقع المجرات ثلاثية الأبعاد بالنسبة للكوازارات الساطعة.

يقود فريق ASPIRE في مرصد ستيوارد بجامعة أريزونا أحد هذه المشاريع. لقد حددوا بالفعل مجموعة أولية حول نجم زائف بشكل استثنائي وأكدوا ذلك بأطياف من 12 مجرة. اكتشفت دراسة أخرى ما يزيد عن مائة مجرة ​​بالقرب من أكثر الكوازار سطوعًا في بداية الكون، منها 24 مجرة ​​قريبة من أو داخل جوار الكوازار.

يحمل مطياف تلسكوب جيمس ويب الفضائي واسع المجال وعدًا بتزويدنا برؤية غير مسبوقة لبيئات النجوم الزائفة، مما يسمح لنا بفهم الأحياء الكونية التي توجد فيها الثقوب السوداء الهائلة بشكل أكبر.

التعاريف:

– الثقب الأسود الهائل: ثقب أسود كتلته ملايين أو مليارات المرات من كتلة الشمس.

- الكوازار: جسم شديد السطوع وقوي، يستمد طاقته من ثقب أسود هائل في مركزه.

- المجرة المضيفة: المجرة التي تحتوي على ثقب أسود هائل.

-الكتلة الأولية: مجموعة من المجرات قبل أن تنهار في جسم واحد.

- الأطياف: توزيع الأطوال الموجية المنبعثة أو الممتصة من جسم ما، مما يوفر معلومات أساسية عن خصائص الجسم وبعده.

– تلسكوب جيمس ويب الفضائي: تلسكوب فضائي قادم ستطلقه وكالة ناسا، وهو مصمم لدراسة المجرات والنجوم المبكرة للكون.

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