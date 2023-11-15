دراسة جديدة تكشف عن حدث كوني نادر يؤثر على الغلاف الجوي العلوي للأرض

كشفت دراسة رائدة عن ظاهرة كونية غير عادية هزت الغلاف الجوي العلوي للأرض. في العام الماضي، أدى انفجار قوي من الإشعاع، يُعرف باسم انفجار أشعة جاما (GRB)، نشأ من انهيار نجم ضخم وتحول إلى ثقب أسود، إلى إرسال موجات صادمة أثرت على كوكبنا. يشار إلى هذا الحدث باسم GRB 221009A، أو المعروف أكثر باسم ألمع على الإطلاق (القارب)، وقد وقع على بعد حوالي 2.4 مليار سنة ضوئية وضرب الأرض في 9 أكتوبر.

ووفقا لدراسة نشرت مؤخرا في مجلة Nature Communications، من المحتمل أن تؤدي انفجارات GRB إلى تغييرات كبيرة في طبقة الأيونوسفير العليا، والتي تقع على ارتفاع حوالي 500 كيلومتر فوق سطح الأرض. وقام العلماء، بما في ذلك باحثون من جامعة لاكويلا في إيطاليا، بتحليل البيانات التي تم جمعها من الأقمار الصناعية والمحطات الأرضية التي تراقب الغلاف الأيوني. اكتشفوا اختلافات ملحوظة في المجال الكهربائي في الطبقة الأيونوسفيرية العليا للأرض المرتبطة بـ GRB 221009A.

استمرت مدة الانفجار حوالي سبع دقائق، ومع ذلك ظلت آثاره قابلة للاكتشاف لأكثر من عشر ساعات بعد الكشف الأولي. ويثير هذا التفاعل الممتد مخاوف بشأن استقرار طبقة الأيونوسفير، حيث تشير الأبحاث السابقة إلى دورها الحيوي في استدامة الحياة وتطورها على كوكبنا. ويمكن أن تؤدي الاضطرابات في هذه الطبقة إلى تداعيات عالمية، مثل استنفاد طبقة الأوزون الواقية، وبالتالي زيادة التعرض للأشعة فوق البنفسجية الضارة.

بينما لاحظ العلماء سابقًا تأثيرات GRB على طبقة الأيونوسفير السفلية للأرض، فإن هذه الدراسة تسلط الضوء على المثال الأول لمثل هذا الحدث الذي يؤثر على طبقة الأيونوسفير العليا. وبالتالي، يثير البحث مخاوف بشأن التأثيرات التخريبية المحتملة للانفجارات الكونية على كوكبنا. تتمتع الجسيمات النشطة الصادرة عن انفجارات GRB بالقدرة على التفاعل بشكل غير عادي مع الغلاف الأيوني، مما يسبب اضطرابات يمكن أن تؤثر على أشكال الحياة المختلفة على الأرض.

توفر الدراسة المنشورة حديثًا رؤى حيوية حول العلاقة بين الأحداث الكونية والغلاف الجوي لأرضنا. من الضروري إجراء مزيد من التحقيقات لفهم الآثار المترتبة على هذه الاندفاعات الإشعاعية القوية وآثارها المحتملة على المدى الطويل بشكل كامل. هذا الاكتشاف الرائع يغذي الفضول العلمي ويؤكد على أهمية مواصلة الاستكشاف في أسرار كوننا.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هو انفجار أشعة جاما (GRB)؟

انفجار أشعة جاما (GRB) هو انفجار مكثف لأشعة جاما، وهي الشكل الأكثر نشاطًا للإشعاع الكهرومغناطيسي. ويعتقد أنها تحدث عندما تنهار النجوم الضخمة أو عندما يصطدم نجمان نيوترونيان.

2. ما هو الأيونوسفير؟

الأيونوسفير عبارة عن طبقة من الغلاف الجوي للأرض تقع على ارتفاع يتراوح بين 60 كيلومترًا و1,000 كيلومتر فوق سطح الأرض. وتتكون من جسيمات متأينة، مشحونة كهربائيًا بسبب الإشعاع عالي الطاقة الصادر من الشمس.

3. كيف تؤثر انفجارات أشعة جاما (GRBs) على الغلاف الأيوني؟

يمكن أن تسبب انفجارات أشعة جاما اضطرابات في الغلاف الأيوني عن طريق إطلاق جسيمات نشطة تتفاعل مع الجسيمات المتأينة داخل الطبقة. يمكن أن يؤدي هذا التفاعل إلى اختلافات كبيرة في المجال الكهربائي وربما يؤثر على العمليات المختلفة داخل الغلاف الأيوني.

4. ما هي العواقب المحتملة للاضطرابات في الغلاف الأيوني؟

يمكن أن يكون للاضطرابات في الغلاف الأيوني، مثل تلك الناجمة عن انفجارات أشعة جاما، تأثيرات واسعة النطاق. وقد تؤثر على استقرار الغلاف الجوي للأرض، وتستنفد طبقة الأوزون، وتزيد من التعرض للإشعاع الضار، وربما تؤثر على قدرة الحياة على التحمل وتطورها على كوكبنا.