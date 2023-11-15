حدث كوني نادر: أقوى انفجار لأشعة جاما تم تسجيله على الإطلاق هز الغلاف الجوي العلوي للأرض

كشفت دراسة رائدة أن الأرض شهدت حدثًا كونيًا غير عادي في العام الماضي، وهو حدث هز غلافها الجوي العلوي بانفجار إشعاعي غير مسبوق. نشأ هذا الانفجار الرائع، المعروف باسم GRB 221009A أو "الألمع على الإطلاق" (القارب)، من نجم ضخم ينهار في ثقب أسود. اصطدم بالأرض في التاسع من أكتوبر، وقطع مسافة مذهلة بلغت 9 مليار سنة ضوئية للوصول إلى كوكبنا.

تشير الدراسة، التي نُشرت في مجلة Nature Communications، إلى أن انفجارات GRB ربما تسببت في تغييرات كبيرة في طبقة الأيونوسفير العليا، وهي منطقة تقع على ارتفاع حوالي 500 كيلومتر فوق سطح الأرض. وقام باحثون من جامعة لاكويلا في إيطاليا بتحليل البيانات التي جمعتها الأقمار الصناعية والمحطات الأرضية، واكتشفوا اختلافات كبيرة في المجال الكهربائي للغلاف الأيوني العلوي للأرض.

أدت انفجارات GRB القوية إلى تقلبات كبيرة في المجال الكهربائي الأيونوسفيري، مما يشير إلى تغير كبير في الموصلية الأيونوسفيرية. ولاحظ العلماء هذه الاختلافات على ارتفاع 507 كيلومترًا. تشير النتائج إلى وجود علاقة قوية بين GRB 221009A والتغيرات المرصودة في الغلاف الأيوني العلوي للأرض.

وبينما استمر الانفجار لمدة سبع دقائق تقريبًا، تم اكتشاف آثاره لأكثر من 10 ساعات بعد الحدث الأولي. يثير هذا البحث مخاوف بشأن التأثير المحتمل للانفجارات الكونية على الغلاف الأيوني للأرض والتأثيرات اللاحقة على الحياة. وقد سلطت الدراسات السابقة الضوء على الدور الحاسم لاستقرار الغلاف الأيوني في الحفاظ على الحياة وتطورها على كوكبنا. ويمكن أن تؤدي الزيادة المفاجئة في التغيرات الكيميائية داخل هذه المناطق إلى استنفاد طبقة الأوزون الواقية للأرض على مستوى العالم، مما يزيد من خطر الأشعة فوق البنفسجية المسببة للسرطان لكل من البشر وأشكال الحياة الأخرى.

يشير هذا التحليل غير المسبوق لحوالي 7,000 من انفجارات GRB إلى أن القارب كان أكثر سطوعًا بنحو 70 مرة من أي انفجارات مرصودة سابقًا. وتشير ندرة مثل هذا الانفجار الإشعاعي القوي إلى أنه يحدث مرة واحدة فقط كل 10,000 عام. على الرغم من أن العلماء لاحظوا سابقًا أن انفجارات GRB تؤثر على طبقة الأيونوسفير السفلية، إلا أن هذه الدراسة تكشف عن أول دليل على أن هذه الانفجارات الكونية يمكن أن تؤثر على طبقة الأيونوسفير العليا أيضًا.

ومع مزيد من البحث، يأمل الباحثون في فهم الاضطرابات المحتملة التي يمكن أن تسببها الانفجارات الكونية على كوكبنا. وتؤكد الدراسة على أهمية فهم وتخفيف تأثير الانفجارات الإشعاعية عالية الطاقة، حيث أن لديها القدرة على الإخلال بالتوازن الدقيق لبيئة الأرض والتأثير على الحياة كما نعرفها.

أسئلة وأجوبة

ما هو انفجار اشعة جاما؟

انفجارات أشعة جاما (GRBs) هي انفجارات نشطة للغاية تحدث في المجرات البعيدة. تطلق كمية هائلة من إشعاعات أشعة جاما، مما يجعلها أقوى الانفجارات المعروفة في الكون.

ما هو الأيونوسفير؟

الغلاف الأيوني هو منطقة من الغلاف الجوي للأرض تمتد من حوالي 60 كيلومترًا إلى 1,000 كيلومتر فوق سطح الكوكب. ويحتوي على تركيز عالٍ من الأيونات والإلكترونات الحرة، التي تتأثر بالإشعاع الشمسي والأشعة الكونية. يلعب الغلاف الأيوني دورًا حاسمًا في انتشار موجات الراديو والاتصالات العالمية.

كم مرة تحدث انفجارات أشعة جاما؟

حدوث انفجارات أشعة جاما أمر نادر نسبيا. وفي حالة انفجار القارب (GRB 221009A)، والذي يعتبر ألمع ما تم تسجيله على الإطلاق، فمن المقدر أن يحدث مثل هذا الحدث مرة واحدة فقط كل 10,000 عام.

ما هي العواقب المحتملة للاضطرابات في طبقة الأيونوسفير؟

يمكن أن يكون للاضطرابات في الغلاف الأيوني، مثل تلك الناجمة عن الانفجارات الكونية، عواقب مختلفة. وقد تؤدي إلى تغيرات في التركيب الكيميائي وتؤثر على استقرار طبقة الأوزون على الأرض، مما قد يعرض الحياة على الأرض للأشعة فوق البنفسجية الضارة. إن فهم هذه التأثيرات أمر بالغ الأهمية لحماية بيئتنا واستدامة الحياة على كوكبنا.