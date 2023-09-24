تنعيم الكائنات المطبوعة ثلاثية الأبعاد باستخدام بودرة الأطفال والراتنج

يمكن أن تكون خطوط الطبقة الموجودة على كائن مطبوع ثلاثي الأبعاد علامة واضحة على عملية التصنيع. ومع ذلك، هناك طرق مختلفة يمكنك استخدامها للحصول على سطح أكثر نعومة، مثل الصنفرة أو التجانس الكيميائي أو استخدام الحشو. تجمع إحدى التقنيات المبتكرة بين بودرة الأطفال والراتنج لإضفاء لمسة نهائية ناعمة.

في مقطع فيديو حديث بواسطة [DaveRig]، تم توضيح العملية. تبدأ التجربة بجسم شبه كروي له خطوط طبقة ملحوظة. لتنعيم هذه الخطوط، يمزج [DaveRig] الراتينج وبودرة الأطفال معًا، بهدف الحصول على قوام مشابه للحليب أو الكريمة. يقوم بوضع خمس طبقات من هذا الخليط على الجسم، ثم يعالج ويصنفر باستخدام ورق صنفرة 120 حبيبة رملية بين كل طبقة.

بمجرد اكتمال عملية التجانس، يتم اتخاذ خطوات ما بعد المعالجة القياسية. يقوم [DaveRig] بمسح الجسم بالكحول، وإجراء صنفرة إضافية، ثم الاستمرار في الصنفرة الرطبة. وأخيرا، يتم استخدام البخاخة لتطبيق طبقة شفافة. والنتيجة النهائية هي سطح أملس بشكل ملحوظ، يمكن مقارنته بسطح كرة البولينج النموذجية.

ومن الجدير بالذكر أن هذه التقنية قد لا تكون مناسبة لجميع أنواع الكائنات المطبوعة ثلاثية الأبعاد. وينبغي أن تؤخذ في الاعتبار عوامل مثل المواد المستخدمة والنتيجة المرجوة.

هل جربت هذه الطريقة أو أي تقنيات أخرى لمرحلة ما بعد المعالجة؟ اسمحوا لنا أن نعرف في التعليقات!

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